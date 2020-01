Neergestoken buschauffeur die ronde afwerkt: parket opent onderzoek naar poging tot moord Sander Bral

10 januari 2020

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar poging tot moord. Donderdagavond werd een buschauffeur van De Lijn in Kontich plotseling aangevallen door een reiziger met een mes. De bestuurder moest tien messteken incasseren. Nadien werkte hij zijn ronde nog af - wellicht onder shock - en parkeerde hij zijn bus in de stelplaats in Tisselt (Willebroek). De dader is spoorloos.

De 58-jarige buschauffeur uit Puurs-Sint-Amands kwam iets na vijf uur donderdagavond aan aan het station van Kontich. “Omdat hij te vroeg was, wilde hij even een sigaret roken”, klinkt het bij het Antwerpse parket. “Hij opende de deur van de bus. Een vijftienjarig meisje uit Kontich stapte op de chauffeur af om inlichtingen te vragen. Op dat moment dook een man op die zich meteen op de bestuurder richtte en tijdens een schermutseling met - vermoedelijk - een mes uithaalde.”

Shock

“Na de aanval zette de verdachte het op een lopen”, gaat het parket verder. “De chauffeur sloot de deuren. Mogelijk verkeerde hij in shock toen hij zijn rit richting Lier verder zette. Pas in stelplaats in Tisselt (Willebroek) had hij in de gaten dat hij steekwonden had opgelopen en belde zijn collega’s de politie.”

Tien levensbedreigende messteken

Het slachtoffer werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Edegem. “Volgens de artsen is er sprake van tien steekwonden in de buikstreek, ter hoogte van de hals, in het rechterbovenbeen en in de armen. De verwondingen zijn levensbedreigend. Het slachtoffer kon nog maar kort verhoord worden door de speurders”, besluit het parket.

De man zou drie weken werkonbekwaam zijn. De dader is voorlopig nog spoorloos, hij zou een kap gedragen hebben om zijn gezicht af te schermen. Mogelijk kunnen gemaakte camerabeelden de speurders op weg helpen. Politie en parket zetten het onderzoek verder.