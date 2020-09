Natuurpunt Oude Spoorweg laat je de sterrenhemel bewonderen Marc Ceulemans

29 september 2020

15u26 0

Natuurpunt Oude Spoorweg met natuurgebieden in Kontich en Duffel, organiseert op zaterdag 24 oktober tussen 20 en 22.30 uur een Sterrenkijkavond in samenwerking met Volkssterrenwacht Urania.



Gepassioneerde specialisten van volkssterrenwacht Urania komen hun telescopen opstellen in de fruitboomgaard aan het Mosterdpotje, Mechelsebaan 218 Duffel. Urania en Natuurpunt zorgen ervoor dat dit voor iedereen een veilige activiteit is. Inschrijven is vooraf wel verplicht op www.natuurpunt.be/agenda/sterrenkijkavond. Het inschrijvingsgeld voor leden en kinderen bedraagt 5 euro. Niet-leden betalen 7 euro. Voor meer info kan je terecht op de Facebookpagina Natuurpunt Oude Spoorweg.