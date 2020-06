Natuurpunt ‘Oude Spoorweg’ breidt gebied uit met valleibosjes in Lier Marc Ceulemans

29 juni 2020

De afdeling Natuurpunt 'Oude Spoorweg' die vooral actief is in Kontich en Duffel heeft haar natuurgebied de Babbelsebeekse Beemden uitgebreid tot 8 hectare. De afdeling werd recent eigenaar van twee valleibosjes met een oppervlakte van 0,4 hectare in de Bremstraat in Lier.



“Op zich is 40 are niet spectaculair groot, maar het is wel een belangrijke aankoop want het zijn de twee eerste perceeltjes die Natuurpunt in dit deel stroomafwaarts in de Babbelbeekvallei kan aankopen en definitief beschermen”, zegt Johan Asselberghs, conservator van de Babbelbeekse Beemden en ondervoorzitter van de plaatselijke afdeling Oude Spoorweg.

“Bovendien is hiermee een belangrijk puzzelstukje gelegd in de realisatie van de natte natuurverbinding tussen de Nete en het Lachenenbos en de bescherming van de Babbelsebeekvallei. De recente stevige regenbuien zorgden op veel plaatsen voor wateroverlast. De Babbelbeekse Beemden die na de extreme droogte bijna uitgedroogd waren, staan vandaag helemaal blank. Daarom hielden de wijken zoals De Beunt in Duffel het volledig droog”, vervolgt Johan Asselberghs.



De perceeltjes die werden aangekocht hebben volgens Asselberghs een unieke voorjaarsflora. “Er groeien nog heel veel sneeuwklokjes, maar ook dotterbloemen, slanke sleutelbloemen, gevlekte aronskelk en zelfs de zeldzame guldenboterbloem werd gevonden. Natuurpunt voorziet ook een nieuwe bebossing met inheemse bomen. Het aanplanten vermoedelijk op 14 of 15 november, willen we samen met de buurt doen”, aldus Asselberghs. Meer info op www.natuurpuntoudespoorweg.be