Natuurpunt ‘Oude Spoorweg’ bereikt de kaap van 1.200 gezinnen die lid zijn Marc Ceulemans

04 september 2020

10u48 0

Natuurpunt Oude Spoorweg strekt zich over 70 hectare uit over Kontich en Duffel. Het ledenaantal stijgt zienderogen.

Het enthousiasme bij voorzitter Dirk Costrop, kan niet op. “Wie had dit ooit gedacht?”, vraagt hij zich af. “10 jaar geleden hadden we nauwelijks 700 leden en vorig jaar stond de teller op 1 september nog ‘maar op 1.113’. Dit is een forse stijging van 85 leden op één jaar tijd. Deze groei is een flinke opsteker voor onze vrijwilligers die elke dag met heel veel passie aan meer natuur werken en de natuurpuntafdeling ook als vereniging verder uitbouwen”.

“Het is vreemd dat we net in een jaar dat we bijna alle geplande publieksactiviteiten en grotere evenementen hebben moeten afgelasten omwille van corona, toch zo stijgen in ons ledenaantal”, vult ondervoorzitter en beleidsverantwoordelijke van de afdeling Johan Asselberghs aan.

“Een mogelijke verklaring voor deze stijging is dat heel wat mensen (her)ontdekken dat er dankzij Natuurpunt nog groen en natuur in hun nabije omgeving is. Onze vrijwilligers doen er bovendien alles aan om de wandelpaden te verbeteren in de natuurgebieden”, klinkt het bij Natuurpunt.



Het bestuur van Natuurpunt gaat er prat op dat ze kunnen samenwerken met verschillende partners. Daardoor zijn de nieuwe retentiezones in de natuurgebieden Schapenhagen en Goorbosbeekvallei om de wateroverlast en droogte aan te pakken en de bebossingsprojecten in Schapenhagen en Edegemsebeekvallei kunnen gerealiseerd worden.



Momenteel staan er nog enkele projecten in Kontich en Duffel op stapel om nog meer en betere toegankelijke natuur te creëren. De wandelingen in de natuurgebieden van Natuurpunt Oude spoorweg kan je downloaden via www.natuurpuntoudespoorweg.be/activiteiten/wandelingen.