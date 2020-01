Natuurgebied Schapenhagen breidt met twee hectare uit Marc Ceulemans

07 januari 2020

12u00 0

2020 start uitstekend voor de lokale afdeling van Natuurpunt Oude Spoorweg in Kontich. Nog maar net heeft ze de grootste bosaanplant van 2019 tot een goed einde gebracht, of ze realiseren een volgende uitbreiding van natuur. Eind 2019 heeft Natuurpunt de aankoop kunnen afronden van nieuwe terreinen grenzend aan het huidige nog prille natuurgebied Schapenhagen, tussen Kontich-Kazerne en Waarloos. Hiermee breidt dit 5 ha groot gebied uit met bijna 2 ha.

“Toen we in 2015 Schapenhagen kochten konden we niet vermoeden dat het zo’n vaart ging lopen. Dit is immers KMO-gebied, waardoor het niet vanzelfsprekend was voor Natuurpunt om hierin te investeren. Het feit dat het een effectief overstromingsgebied is met een opwaardering naar een signaalgebied, waar ruimte voor water prioritair wordt, heeft de waarde van de grond sterk doen dalen. Daardoor werd deze investering voor Natuurpunt haalbaar. Het heeft wel 3 jaar geduld en onderhandelen gekost, want we moesten er ook nog een oude villa en bouwgrond bijkopen”, legt Dirk Costrop, voorzitter Natuurpunt Oude Spoorweg uit.

“Deze natuuruitbreiding maakt dat het bestaande wandelpad, dat nu al vertrekt vanuit de Oude Spoorwegberm tot aan de Duffelsesteenweg, kan doorgetrokken worden. Echter eer het zover is moeten er nog heel wat natuurinrichtingswerken gebeuren”, klinkt het bij natuurpunt.

3,3 miljoen water bufferen

“Alles gaat inderdaad snel. Samen met de provincie ronden we deze maand de laatste fase van de nieuwe waterretentiezone af die 3,3 miljoen liter water kan bufferen. Het bestaande wandelpad heeft te lijden gehad onder deze werken en moet eerst op enkele plekken hersteld worden. Het nieuwe terrein gaan we daarna aanpakken met extra wandelsassen, poorten en hekwerken. De bestaande wintergrachten worden verbreed en verdiept, en er komt een bijkomende poel. Tenslotte moeten enkele hoogteverschillen aangepakt worden om het wandelen tot aan Duffelsesteenweg mogelijk te maken. Dat betekent wellicht een aantal extra werkdagen buiten de reguliere planning”, voegt Wim Annaert, conservator Oude Spoorwegberm en Schapenhagen eraan toe.

Samenwerken met lokale landbouwers

“Met deze natuuruitbreiding wordt hier een effectieve betonstop door Natuurpunt gerealiseerd. Voor het beheer gaat Natuurpunt Oude Spoorweg in de toekomst samenwerken met lokale landbouwers om op termijn de weilanden om te vormen tot ware botanische parels in de verstedelijkte Antwerpse zuidrand. Met bijkomend beheer gericht op maximale ruimte voor water, wordt hiermee de lokale biodiversiteit ook nog eens stevig aangezwengeld”, besluit Wim Annaert.

Diep in het rood

Dirk Costrop: “Voor deze aankoop zijn we wel diep in het rood moeten gaan. Willen we blijven investeren in meer natuur, dan moeten we eerst dit financiële gat dichtrijden. Dus wie 2020 met een goed voornemen voor meer natuur en klimaatadaptatie wil starten, mag dit project steunen op het nummer BE56 2930 2120 7588 met vermelding ‘project 3703: Schapenhagen 2.0’. Vanaf 40€ ontvang je een fiscaal attest.”