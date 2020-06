Natuurgebied Edegemsebeekvallei van Natuurpunt vervuild met stinkend zwart Water Marc Ceulemans

07 juni 2020

12u35 0

De retentiezone van Het Natuurgebied De Edegemse Beekvallei, op de grens met Edegem, werd gevuld met stinkend zwart water. Dat stelde Dimitri Hoste, conservator van de Edegesemsebeekvallei, vast. Wim Annaert, bestuurslid van Natuurpunt Oude Spoorweg, voormalig schepen van leefmilieu van Kontich en gemeenteraadslid voor Dorpslijst Sander zegt de oorzaak te kennen. “Een overstort zou te snel in werking treden.”

“Vrijdagvoormiddag 5 juni viel in Edegem en Kontich een stevige onweersbui. Goed nieuws voor de nieuwe bosaanplant en voor de opgedroogde retentiezone met twee poelen in de Edegemsebeekvallei die na 2,5 maanden extreme droogte eindelijk water zou ontvangen” dacht Dimitri Hoste. In de plaats van water, zag Dimitri dat de retentiezone gevuld was met stinkend zwart water. Hetzelfde goedje zag hij ook in de Edegemsebeek.

“In oktober vorig jaar liep daar ook al verontreinigd water door. De oorzaak was toen een slecht werkend ventiel in de riolering van de Edegemsesteenweg. Dat bleek nu niet de oorzaak te zijn, want stroomopwaarts van de Kruisbeemd was het water ineens schoon en verderop stond de beek zelfs helemaal droog. De oorzaak bevond zich dus ter hoogte van de Kruisbeemd” stelde Hoste vast.

Wim Annaert: “Een goed jaar geleden werden aan de overstort van de Kruisbeemd nog aanpassingen gedaan, net om te vermijden dat de overstort te snel in werking zouden treden. Ik vind het dan ook eigenaardig dat na de eerste stevige bui sinds de langdurige droogte dit overstort vervuild water stort in de beek en uiteindelijk in het natuurgebied Edegemsebeekvallei terecht komt.”

Aankaarten bij de gemeenteraad en de rioolbeheerder

“ Dat is uiteraard niet de bedoeling en ik zal bij de water- en rioolbeheerders en op de gemeenteraad aankaarten dat dit moet worden herbekeken. Het voorval legt bloot waar het met het waterbeleid schort in Vlaanderen”, aldus Annaert.

“Teveel water wordt op korte tijd afgevoerd en veroorzaakt dan vervuiling en/of lokale wateroverlast. De wijken Buizegem, Goriksplein en Romeinse Put in Edegem wateren af naar deze overstort van de Kruisbeemd. Deze wijken zijn enorm verhard en hebben allemaal gemengde rioleringsstelsels. Door de hevige regenval is opgedroogd afval dat 2,5 maand in de riolering bleef gestockeerd ineens uitgewassen met de gekende gevolgen”.

“Het moet een vloedgolf vervuild water zijn geweest die plots in de beek terecht kwam. Vooraleer het water van de beek in onze retentiezone kan stromen moet het waterpeil al met 70 cm stijgen in de beek zelf, mijn metingen geven aan dat er meer dan een meter stijging moet zijn geweest. Het moet ook heel snel zijn gegaan: enkele uren na de bui was het water al terug stevig gezakt”, vult Dimitri Hoste aan.

“Door de vervuiling zijn we de plantjes kwijt”

“Met Natuurpunt werken we graag mee aan extra waterberging, dat bewezen we al in verschillende projecten. Meer water is erg welkom in deze droge tijden, maar het moet dan wel van goede kwaliteit zijn. Dit biotoop was zich mooi aan het ontwikkelen. We hebben zaadbanken blootgelegd van waterranonkel, fonteinkruid, zelfs de zeldzame kikkerbeet verscheen. Dit zijn erg broze plantjes die absoluut niet tegen vervuiling en voedselrijkdom in het water kunnen. Door de vervuiling zijn we deze plantjes wellicht kwijt. We zullen de komende weken zien of en hoe de waterkwaliteit zich herstelt. Wanneer het opnieuw warm en droog wordt, valt een explosieve algengroei niet uit te sluiten, terwijl er voor deze ramp geen alg te bespeuren was”, betreurt Dirk Costrop, voorzitter van ‘Natuurpunt Oude spoorweg’.

Volgens Dirk Costrop is dit niet voor herhaling vatbaar. “Daarom zullen we bij de water- en rioleringsbeheerders aandringen om naar een oplossing te zoeken. Wij zullen onze waarnemingen overmaken. Tot zolang overwegen we, zeker na extreme droogte, ons retentiebekken af te sluiten voor vervuild beekwater, want dit fenomeen kan zich zeker herhalen. Nog liever uitgedroogde plassen dan deze smurrie binnen krijgen”, besluit Dirk Costrop.