Nathan De Ranter verkozen tot winnaar van de affichewedstrijd Academie Marc Ceulemans

22 oktober 2019

19u09 0 Kontich De zesjarige Nathan De Ranter uit Kontich is de winnaar van de affichewedstrijd, die jaarlijks door de Kontichse Academie wordt georganiseerd.

Nathan is leerling in het eerste leerjaar van het Beeldatelier op zaterdagnamiddag. Zijn lesgever is Toon Van Ishoven.

De affichewedstrijd loopt al enkele jaren, telkens tijdens de maand september.

Leerlingen kunnen hun inschrijvingsgeld terugwinnen door de september-affiche op een goed zichtbare plaats te hangen of er iets creatiefs mee te doen. Beelden hiervan worden gepost op de Facebookpagina van de Academie. In oktober wordt een winnaar getrokken uit de inzendingen. Deelnemers en winnaars zijn zowel leerlingen uit de kinder-, jongeren- als volwassenen ateliers. “Dit is een toffe manier om onze affiche meer ‘in beeld’ te krijgen in onze gemeente”, zegt directrice An Bellers.