Mondmaskerplicht van kracht in winkelstraten en in schoolomgeving Ben Conaerts

09 oktober 2020

16u27 0 Kontich Met de nieuwe verstrengde coronamaatregelen van de federale regering geldt ook in Kontich de mondmaskerplicht in bepaalde winkelstraten en in de schoolomgevingen.

“De situatie in Kontich is ernstig, maar stabiel”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) “We vinden het belangrijk om onze inwoners te beschermen én te sensibiliseren. Daarom gaat de mondmaskerplicht van kracht in de omgeving van onze negen scholen en ook opnieuw in onze winkelstraten. Concreet gaat het om de Mechelsesteenweg vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot en met het Gemeenteplein, de Molenstraat en de Antwerpsesteenweg tot aan de Hofstraat. Momenteel plaatsen we er infoborden waarop staat te lezen dat het verplicht is om er een mondmasker te dragen vanaf het moment dat de eerste winkel opent tot op het moment dat het laatste restaurant zijn deuren sluit. Daarnaast worden er volgende week infoborden aangebracht in de omgeving van onze scholen die de nieuwe verplichting moeten verduidelijken voor leerlingen, leerkrachten en bezoekers. Omdat het vlug moest gaan, gaat het momenteel slechts om tijdelijke borden. De definitieve borden volgen snel.”