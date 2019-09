Mobiel zorgloket van start Ben Conaerts

09 september 2019

16u35 0 Kontich De gemeente is deze maand van start gegaan met een mobiel zorgloket. Daar vind je informatie over thuiszorg, zorg voor personen met een handicap, mantelzorg en ouderenzorg.

Voor een aantal mensen is het niet evident om naar het zorgloket in het gemeentehuis te gaan. Daarom is de gemeente sinds deze maand gestart met een mobiel zorgloket op locatie. Je kan er onder meer terecht voor mantelzorgondersteuning, voor zorgvragen en zorgmeldingen en voor concrete hulpvragen voor een van de thuiszorgdiensten.

Het mobiel zorgloket is elke eerste en derde maandagvoormiddag van de maand tussen 9 en 12 uur te vinden in buurthuis Den Alf in de Holle Weg 2 in Kontich-Kazerne.