Minister Ben Weyts kent Kontichs VTI 56.652 euro subsidie toe Marc Ceulemans

25 augustus 2020

16u40 0 Kontich Het VTI van Kontich krijgt via minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 56.652 euro subsidies om hun afdelingen auto én elektrische installaties te renoveren en te vernieuwen.

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) die bevoegd is voor het onderwijs, is heel opgetogen met het gebaar van de minister. “Investeren in kwaliteitsvol onderwijs, is broodnodig om welvaart te blijven creëren. Jongeren zijn immers onze toekomst”, zegt hij.

Ook het VTI is heel blij met de toegekende subsidie. “De centjes kunnen wij heel goed besteden”, zegt Catherine Tonneau, technisch adviseur en coördinator bij het VTI.

“Wij zijn immers gestart met een richting techniek-wetenschappen, als enige in de onderwijsregio. De inrichting van een nieuw labo kan nu gerealiseerd worden. Wij zijn een school die leeft van het STEM-onderwijs. Naar investeringen toe vraagt dat een grote inspanning. Wij trachten ervoor te zorgen dat de leeromgeving in onze school zo aangenaam en professioneel verloopt”, aldus Catherine Tonneau.