Mechelsesteenweg onderbroken op 19 augustus Ben Conaerts

13 augustus 2019

18u11 0

Op maandag 19 augustus wordt de Mechelsesteenweg onderbroken voorwegenwerken. Het stuk tussen de Rubensstraat en de Duffelsesteenweg wordt tussen 8 en 15 uur afgesloten voor alle motorverkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Rubensstraat, Sint-Martinusplein, Drabstraat, Witvrouwenveldstraat en Kruisschanslei. “We beseffen dat deze maatregel enig ongemak zal veroorzaken, maar hopen op enig begrip te kunnen rekenen. We stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken”, klinkt het bij de gemeente.