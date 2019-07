Martinus Kontich organiseert rommelmarkt Ben Conaerts

10 juli 2019

15u33 0 Kontich Op zondag 14 juli organiseert voetbalclub Martinus Kontich de achttiende editie van haar grote rommelmarkt.

De rommelmarkt heeft zowel een openlucht als overdekt gedeelte. Je kan de standhouders vinden in het centrum van Kontich, in de Magdalenastraat, de Magalenazaal en de Duivenstraat, goed voor meer dan anderhalve kilometer aan kraampjes en standjes. Dranken en snacks worden voorzien in het KWB-lokaal. De opbrengst gaat naar de werking van de voetbalclub.

De markt vindt plaats tussen 9 en 17 uur. De toegang is gratis.