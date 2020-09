Man met zware snijwonde aangetroffen in centrum van Kontich Jasper van der Schoot

18 september 2020

11u08 0 Kontich De politie heeft donderdagmiddag een zwaargewonde man aangetroffen in de Magdalenastraat in het centrum van Kontich. Het slachtoffer had een fikse snijwonde en bloedde hevig, maar het is onduidelijk wat er gebeurd is.

De 41-jarige man werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde ondanks zijn onrustwekkende toestand niet in levensgevaar. Door zijn verwondingen was het nog niet mogelijk om hem te ondervragen over wat er die middag gebeurd was.

Het gerechtelijk labo kwam donderdag al ter plaatse voor een onderzoek. Tot nu toe is er niemand gearresteerd.