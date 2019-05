Man in cel voor moordpoging op bezoeker van club Copacabana Patrick Lefelon

27 mei 2019

15u37 126 Kontich Een 29-jarige Mechelaar zit in de gevangenis voor een poging moord afgelopen weekend op de parking van club Copacabana.

Het incident gebeurde zondag in alle vroegte buiten aan Copacabana op de Grote Steenweg in Waarloos (Kontich). Twee mannen kregen buiten een discussie maar gingen uiteindelijk toch uiteen. Na wat geroep en getier stapte één van hen in de auto en deed alsof hij wilde wegrijden.

Woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Ineens maakte de chauffeur echter rechtsomkeer en reed in op de man met wie hij eerder ruzie had gemaakt. De verdachte is ter plaatse gearresteerd. De onderzoeksrechter houdt hem aan op verdenking van poging tot moord.”

De aanrijding gebeurde iets voorbij club Copacabana, ter hoogte van tuincentrum Florenza. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse en sloten de weg tijdelijk af.

Het slachtoffer, de 29-jarige Mathy A. uit Duffel, raakte levensgevaarlijk gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij een tijdlang in coma lag. Hij is uit de coma ontwaakt maar blijft wel voorlopig wel op intensieve zorgen van het ziekenhuis.

Zaakvoerster Ishia Opgenhaffen van club Copacabana liet maandagavond weten dat het incident zich buiten heeft afgespeeld en niets te maken had met gebeurtenissen in Copacabana zelf. “Gelukkig is het slachtoffer aan de beterhand”, aldus Ishia Opgenhaffen.