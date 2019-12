Man (79) die terminaal zieke vrouw doodde, is spoorloos Patrick Lefelon David Acke

27 december 2019

00u00 4 Kontich Zal hij ooit voor assisen verschijnen? Na acht jaar wacht Daniel Bordeyne (79) uit Kontich nog altijd op het antwoord. De onzekerheid is hem tijdens de kerstdagen te veel geworden. Daniel Bordeyne, die in 2012 werd aangehouden voor de moord op zijn terminaal zieke vrouw Lucienne (71), is spoorloos.

In januari 2012 hing dezelfde onrust als nu in de wijk. De politie vond toen op een zaterdagochtend de vermoorde Lucienne Verschaeve in het toilet van hun rijwoning. Zij was de keel overgesneden. Haar echtgenote Daniel liep ook messteken op, maar leefde nog. Op zijn ziekbed bekende Daniel onmiddellijk wat er was gebeurd.

Dokters hadden bij Lucienne enkele maanden eerder kanker vastgesteld. Chemotherapie sloeg niet aan, de kanker zaaide zich over haar hele lichaam uit. Lucienne mocht het ziekenhuis verlaten zodat Daniel haar thuis kon verzorgen. Na de zoveelste slapeloze nacht kon hij het lijden van zijn vrouw niet langer aanzien en bracht haar met een mes om het leven. Daarna diende hij zichzelf messteken toe, maar hij overleefde de zelfmoordpoging.

De onderzoeksrechter liet Daniel Bordeyne, toen 72, opsluiten wegens moord. Na twee maanden werd hij vrijgelaten en mocht hij in therapie gaan.

Uit liefde

Advocaat Johan Platteau: "Meneer Bordeyne is een zeer lieve, brave man die alles over had voor zijn echtgenote. Hij heeft haar gedood uit liefde. Juridisch heb ik altijd de stelling van de 'onweerstaanbare dwang' verdedigd. Niemand wilde deze man voor de rechter, laat staan voor een assisenjury, zien verschijnen. Zelfs de familie van zijn gedode echtgenote toonde begrip."

Het Antwerpse parket maakte geen haast met de vervolging van Bordeyne. De kans op recidive was onbestaande. De man had zichzelf al de zwaarste straf gegeven: hij moest voortleven zonder zijn vrouw, met wie hij net geen vijftig jaar getrouwd was geweest.

Iedereen leek te berusten in de besluiteloosheid van het parket. De reden waarom het dossier uiteindelijk na acht jaar nog steeds niet is afgehandeld, is niet duidelijk.