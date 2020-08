Mammobiel strijkt neer in Kontich-Kazerne Ben Conaerts

31 augustus 2020

18u20 0 Kontich De mammobiel is weer neergestreken in Kontich. De bus staat tot eind oktober aan de kerk in Kontich-Kazerne.

Vrouwen van 50 tot 69 jaar mogen in de mammobiel gratis een mammografie laten maken om borstkanker op te sporen. Ze kregen hiervoor normaal gezien een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing. Zo’n screening laat toe om borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken, zodat de kans op verwikkelingen kleiner is en de kans op genezing groter is.

Meer info over het bezoek van de mammobiel is te vinden op deze website.