Loods in Kontich vliegt in brand: “Wellicht asbest vrijgekomen” Sander Bral

06 september 2020

17u59 6 Kontich De brandweer haastte zich zondagnamiddag naar de Blauwesteenstraat in Kontich voor een industriebrand. Een loods achterin een vervallen woning vatte om een nog onbekende reden vuur. De brandweer had de situatie snel onder controle maar mogelijk is er asbest vrijgekomen bij de brand. Maandag komt de milieudienst metingen uitvoeren in de omgeving.

De rookpluim was van ver te zien, het ging om een korte maar erg hevige brand. “De loods achterin een vervallen woning stond in brand”, zegt Dirk Fonteyne van de lokale politiezone HEKLA. “Er zat van alle rommel in dat gebouw, veel plastic maar mogelijk ook asbesthoudende materialen. Voor de zekerheid hebben we de omwonenden gevraagd binnen te blijven en ramen en deuren goed gesloten te houden.”

De milieudienst komt maandag ter plaatse om asbestmetingen te doen. Er was niemand aanwezig in het gebouw dus vielen er ook geen gewonden. “Naar de oorzaak is het nog gissen”, besluit Fonteyne. “Elektriciteit was er niet in de loods. Een kwajongensstreek of een ongeluk is niet uitgesloten.”