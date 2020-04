Lokaal gratis dorpskrantje ‘Hier & Nu’ stopt na 18 jaar Marc Ceulemans

17 april 2020

17u13 0

Na 18 jaar leesgenot over het reilen en zeilen in Kontich en Waarloos zullen de bewoners het gratis maandelijks krantje ‘Hier & Nu’ niet meer in hun brievenbus ontvangen. Door het steeds maar dalend aantal sponsors en de maatregelen rond de coronacrisis was het voor de stuurgroep en de medewerkers financieel niet meer mogelijk om het krantje nog verder te blijven uitgeven.

Hoewel de journalisten en medewerkers werkten op vrijwillige basis, diende de kosten voor het drukken en het ronddragen wel betaald te worden. Die kosten werden gedragen door een 20-tal sponsors.

Achttien jaar geleden werd de populaire ‘Kontichse Gazet’ niet meer uitgegeven. Drukker en samensteller Jaak Van den Eynde van deze krant, stopte toen wegens pensioengerechtigd.

Het was wijlen de Kontichse schepen Jos Jacobs die vond dat de inwoners van Kontich en Waarloos het recht hadden om op de hoogte te blijven van het plaatselijk nieuws. Hij slaagde erin om een aantal sponsors en vrijwillige medewerkers te overtuigen om ‘Hier & Nu’ als alternatief uit te geven.

Het team van ‘Hier & Nu’ dankt zijn sponsors en medewerkers voor de financiële steun en de vrijwillige medewerking.