Lokaal bestuur huldigt drie ere-schepenen Marc Ceulemans

09 maart 2020

De gemeenteraad kende aan Erna Depauw, Jef Plasmans en Annemie Kempenaers de titel van ere-schepen toe. De drie werden op een passende wijze in het gemeentehuis gehuldigd. Deze titel kan toegekend worden indien de betrokken mandataris niet alleen verdiensten heeft, hij of zij moet minstens 12 jaar schepen, voorzitter van het OCMW of burgemeester zijn geweest.

Het waren burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) en eerste schepen Luc Abrams (Open Vld) die in naam van het bestuur hun waardering uitspraken tegenover de gevierde ere-schepenen.

Burgemeester Bart Seldeslachts overliep de lange en indrukkende loopbaan van ere-schepen Jef Plasmans

Jef Plasmans kan terugblikken op een indrukwekkende carrière in de gemeentepolitiek. Toen hij in 2017 stopte was hij net geen 47 jaar gemeenteraadslid. Van deze 47 jaar zat hij 17 jaar in de oppositie, 27 jaar als schepen en 3 jaar als burgemeester.

“Beste Jef, jij bent geboren in 1944 en woonde, officieel dan toch, bijna heel je leven in de Pierstraat. Drie jaar woonde je wel in Aartselaar en tijdens jullie eerste huwelijksjaar woonde je met je echtgenote Sim in de Drapstraat. Je verbleef wel heel veel in Nederland want na je studies Handels- en financiële wetenschappen aan de Ufsia, studeerde je bedrijfseconometrie aan de universiteit van Tilburg en in 1968 begon je daar aan je doctorraad. Samen met Sim heb je drie zonen gekregen en jullie zijn heel trots op jullie kleinkinderen. Je staat bekend als ACW-er en als lid van de KWB Sint-Rita”, sprak burgemeester Bart Seldeslachts.

Van 1970 tot 1976

“In 1970 begon je aan je politieke carrière in de dorpspolitiek van Kontich en je werd onmiddellijk verkozen als schepen. Je combineerde dit eerste schepenmandaat van Jeugd, Cultuur en Sport met jouw druk leven in Tilburg. De eerste fase van het sportcentrum, de aankoop en uitrusting van het Beukenhof voor de GASK en de aankoop van het Sint-Annarustoord, waar in een nieuwbouw het OCMW en verschillende medico-sociale diensten zouden gehuisvest worden, de oprichting van een Gemeentelijke Culturele Raad en Sportraad en de opstelling van een structuurplan waren markante feiten tijdens het bestuur 1971-76”.

In de oppositie

“In 1975 behaalde je effectief de titel van doctor en je zette je academische carrière verder in statistiek en econometrie als assistent, docent en professor in de universiteiten van Antwerpen en Tilburg. Ondertussen fusioneerde Kontich en Waarloos en de CVP haalde in de verkiezingen van 1976 14 van de 25 zetels. Door onenigheid in de partij en het vertrek van onder andere de zittende burgemeester, kwam de CVP en Jef uiteindelijk toch in de oppositie. Het nieuw gemeentehuis, gepland en aangevat tijdens de vorige bestuursperiode, werd toen afgewerkt. Ondertussen is het al helemaal gerenoveerd, een dossier dat Jef de vorige legislatuur nog mee aandachtig gevolgd heeft”.

Schepen van Ruimtelijke Ordening

“Na de verkiezingen van 1982 kwam een bestuurscoalitie tussen CVP, PVV en Volksbelangen met Jef als eerste schepen bevoegd voor onder meer ruimtelijke ordening en cultuur tot stand. Jef werd toen ook voor een lange periode ondervoorzitter van de intercommunale Igean. De dorpsherwaardering met de renovatie van het oud-gemeentehuis en met de nieuwe aanleg van de Magdalenastraat, Rubensstraat, Sleutelstraat en het Sint-Jansplein, de vernieuwing van de Ooststatiestraat en de verwerving van de Oude Spoorwegbedding werden belangrijke realisaties.

CVP in tegenaanval

“In 1988 was Jef Plasmans lijsttrekker en er werd een ruime coalitie van 18 op 25 zetels gesloten met opnieuw de PVV met de voordracht van Jef Plasmans als burgemeester. Ik hoor u denken, een ruime coalitie, dit is precies atypisch voor ons dorp. En jawel, de vorige burgemeester bedacht zich reeds in november voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad en maakte een akkoord met de socialisten en de VU om de CVP in de oppositie te zetten. De CVP ging echter in de tegenaanval en op de zelfde dag nadat in de Wipschutter een nieuwe coalitie was voorgesteld, werd er ‘s avonds in de sporthal alweer een nieuwe coalitie voorgesteld tussen CVP, Agalev en VU.”

Drie kandidaat-burgemeesters

“Jawel beste mensen, we hadden 3 voordrachten van burgemeesters. Uiteindelijk wou de minister hiertussen niet kiezen en werd Jef van Linden in mei aangeduid als burgemeester. Toch bleek na een juridische steekspel dat de minister van binnenlandse zaken Tobback een fout had gemaakt en in mei 1992 nam Jef Plasmans het burgemeesterschap over en werd Jef Vanlinden schepen”, vervolgt burgemeester Bart Seldeslachts.

“Onder de heraanleg van het Sint-Martinusplein, de start van de nieuwbouw van de bibliotheek en het containerpark, de aankoop van het Altenacomplex met de eerste inrichting van de Altenakapel als cultuurtempel, de oprichting van de milieuraad en het vragenhalfuurtje voor elke gemeenteraad waren toen opvallende nieuwigheden.”

Kontich/Waarloos Anders

De CVP-modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, waarbij Jef Plasmans als uittredend burgemeester de eerste plaats bekleedde, werd verworpen door de leden van de CVP. Dit kwam bij Jef Plasmans als een totaal gebrek aan vertrouwen over, waardoor hij zich aansloot als lijsttrekker bij de nieuwe plaatselijke formatie Kontich Waarloos Anders (KWA), die in Waarloos was ontstaan maar deze partij belandde in de oppositie.

Bij de volgende verkiezingen van 2000 kwam er een kartellijst onder de naam CVP KW+ en Jef Plasmans werd schepen van financiën, milieu en welzijn. Vele initiatieven werden uitgevoerd, zoals de afschaffing van de verhaalbelasting, realisatie van de serviceflats van het OCMW, een nieuw gebouw voor de werf, de oprichting van de mobiliteitsdienst en de renovatie van het zwembad.

In 2006 werd dezelfde coalitie verder gezet. Jef Plasmans bleef schepen. In deze legislatuur werd de brandweerkazerne en het nieuwe Hekla gebouw opgetrokken en een toeristische dienst opgericht. In 2010 kreeg Jef de titel van emeritus aan de UA.

Verkaveling Groeningen

“In 2012 kwam er een nieuwe meerderheid en Jef verhuisde naar de oppositie. Een markant gegeven in deze periode was zeker de vergunning van de verkaveling in Groeningen. Jef kent het dossier door en door en diende persoonlijk een bezwaar in. Hierdoor stuurt de voorzitter van de gemeenteraad Jef, omdat hij een persoonlijk belang heeft, naar het publiek tijdens de gemeenteraad op het moment dat dit project behandeld wordt. Dit lag en ligt nog altijd bij Jef zeer zwaar op de maag, ik weet dat je de voorzitter (burgemeester Bart Seldeslachts) dit nog niet vergeven heeft. Trouwens Jef is niet in het publiek gaan zitten, hij weigerde en ging tussen de gemeenteraad en publiek zitten. Toch was het niet altijd kommer en kwel deze jaren. Zo werd op 13 maart 2016 Jef gevierd met 45 onafgebroken dienstjaren als gemeenteraadslid in Kontich en het zouden er uiteindelijk 47 jaar jaar worden. Op 7 september 2017 nam Jef Plasmans ontslag om jong talent de kans te geven in de gemeenteraad te komen”.

Eerste schepen Luc Abrams (Open Vld) heeft mooie herinneringen over de samenwerking met de drie ere-schepenen, met af een toe al wel een stevige discussie zoals dat hoort in een politiek bestel.

Erna Depauw heeft er 27 dienstjaren opzitten. Hiervan was ze 9 jaar OCMW-voorzitter, 6 jaar schepen en meer dan 12 jaar gemeenteraadslid.

“Beste Erna, je startte je politieke loopbaan in 1989 toen je voor het eerst verkozen werd tot gemeenteraadslid. Met de verkiezingen in 1994 wist je opnieuw een gemeenteraadszetel te versieren tot je dan in dezelfde legislatuur in 1998 wijlen Robert Zeeuwts opvolgde als OCMW-Voorzitter. Je bleef daar ook de volgende legislatuur 2001-2006 op post als OCMW-Voorzitter. 2007-2012 moet ongetwijfeld uw plezantste, boeiendste en leerrijkste periode geweest zijn. Je weet waarom? Je zat toen samen met mij in het schepencollege. Tot slot vlogen wij in 2013 op de oppositiebanken. Dat was al iets minder plezant en halverwege deze legislatuur, begin 2016 stond je je zitje af aan een jonge opvolger binnen uw partij. Samengevat : 27 verdienstelijke dienstjaren van 1989 tot begin 2016. Hiervan was je 9 jaar OCMW-voorzitter , 6 jaar schepen en een dikke 12 jaar gemeenteraadslid. Een mooi parcours. Niet iedereen gegeven, 24 jaar aan ‘de goede kant van de tafel’ en amper 3 jaar in de oppositie”, sprak Luc Abrams

Realisaties

Onder het beleid van Erna Depauw werd er een seniorengids uitgegeven. Het huis aan de Antwerpsesteenweg 71A werd gerenoveerd en omgevormd tot 4 moderne appartementen. Een project waar werkzoekenden via deze opleiding in de mogelijkheid werden gesteld om zo terug op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Het optrekken van 30 serviceflats in het Altenapark. Het oprichten van verschillende gezondheidsinitiatieven waaronder het jaarlijks borstonderzoek voor vrouwen vanaf 50 jaar. En in 2011 het opstarten van het dossier van de VZW Compostella, dat de bouw van woonzorgcentrum in Waarloos inhoudt.

Annemie Kempenaers was 15 jaar actief in de Kontichse politiek, waarvan 12 jaar als schepen. Zij is de dochter van de populaire burgemeester wijlen Marus Kempenaers.

Luc Abrams: “Lieve Annemie, ik leerde je kennen naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in het magische jaar 2000. Ik had me door jouw vader “de Marus”, tussen pot en pint op de voetbal natuurlijk, laten overhalen om toch eens mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Ik dacht eerst dat het grapje was, maar een week of 2 later stond hij bij ons aan de deur en ‘t was gebeurd. Zonder die vraag van jouw vader had ik hier misschien vandaag niet of beter misschien nooit gestaan. Na onze eerste kennismaking kon ik moeilijk geloven dat jij Annemie een dochter was van jouw vader, maar vermits de Marus het altijd over “ons Annemie” had, zal het wel zo geweest zijn. Jij en uwe pa, twee uitersten, groter contrast is haast niet mogelijk, maar wel beide met hetzelfde ideaal: zorgen voor de mensen in Kontich en Waarloos!”.

Tijdverlies

“We zijn samen gestart als Schepen begin 2001. Je was bevoegd voor Ruimtelijke Ordening (vandaag Omgeving), Cultuur en Ontwikkelingssamenwerking en dit 2 legislaturen of 12 jaar lang met tot slot van 2013 tot eind 2015. En dan nog 3 jaar als gemeenteraadslid en dit aan ‘de slechte kant van de tafel’, in de oppositie. Net als bij Erna waren die laatste jaren niet de leukste, vooral omdat dit echt je ding niet was. Jij die gewoon was om mensen te helpen en opbouwend samen te werken en niet afbrekend te keer te gaan, had snel begrepen dat dit voor jou tijdverlies werd. Dit voelde voor je niet goed meer aan, sterker nog: je werd er stilletjes ongelukkig van. Maar deze laatste periode van 3 jaar weegt niet op tegen alle door uw geleverde inspanningen om onze gemeente binnen uw bevoegdheden nog beter, aantrekkelijker en mooier te maken”, aldus schepen Luc Abrams.

Realisaties van Annemie Kempenaers

De Altenakapel en het landhuis werden terug eigendom van de gemeente en de kapel werd grondig gerenoveerd. In het oud-gemeentehuis werd de UIT-winkel opgericht. Samen met enkele plaatselijke bakkers werd het oud-streekproduct ‘de Kontichse Specfour’ terug gelanceerd. De bibliotheek werd uitgebreid met een zelf-uitleendienst en een prachtige leestuin. Kontich werd een Fairtrade gemeente. De Boerenmarkt in Waarloos werd in een totaal nieuw kleedje gestoken. De Keizershoek, een gebied van 75 hectare, werd niet omgevormd tot woonzone, maar bleef agrarisch gebied. Een master- en beeldkwaliteitsplan voor de toekomst van de dorpskom, werd in het leven geroepen. Door de ontvoogding van Kontich op ruimtelijk gebied konden de bouwvergunningen sneller verlopen. En er werd een cultuurbeleidscoördinator aangeworven.

Geschenken en aandenken

Uit erkentelijkheid werden de drie ere-schepenen beloond met bloemen voor de vrouwen, bier voor de mannen, een mand met streekproducten en een oorkonde uit handen van de Burgemeester.