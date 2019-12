Lokaal bestuur en sportraad huldigen sportkampioenen 2019 Marc Ceulemans

29 december 2019

12u43 0 Kontich Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met de sportraad de sportkampioenen van het afgelopen jaar voorgesteld. De voorstelling vond plaats op de schaatspiste in gemeentepark. Sportjournalist Maarten Vangramberen zorgde voor de presentie, waardoor de viering volgens schepen van Sport Luc Abrams (Open Vld), een extra boost kreeg.

“Elke club mag zijn kandidaten voorstellen. De leden van de sportraad beslissen bij geheime stemming wie er genomineerd wordt en naar wie uiteindelijk de titel gaat in de verschillende disciplines”, legt schepen Abrams uit.

Sportjongere

Mirthe Waumans werd sportjongere van het jaar 2019. Mirthe startte in 2016 met golf. Na een opendeurdag ‘start-to-golf’ de jaarlijkse actie van Golf in Vlaanderen was ze zonder enige voorkennis gebeten door de sportmicrobe. Twee tot drie keer per week volgt ze les aan de Antwerp Golf School. Ze werd winnaar ‘junior clubkampioen’ een titel die goed was voor deelname aan het Belgisch Junior Clubkampioenschap.

Sportvrouw

De titel van sportvrouw van het jaar ging naar Camine Van Hoof. Camine begon 6 jaar geleden in een klein dansschooltje nadat ze was op een battle in Antwerpen beland. Ze wilde deze coole moves zelf leren. Al snel veranderde break van een hobby naar een drive en echte passie.

Samen met Battle Droids crew won ze in 2017 Battle Of The Year Benelux, waardoor ze in de top 6 van Battle Of The Year World Final raakten als jongste en eerste Belgische crew. Door haar enorme inzet liet ze verschillende persoonlijke resultaten optekenen. Het is een aanloop naar de wereldtop en met breaking als een waarschijnlijke nieuwe sport voor de Olympische spelen in 2024, ziet de toekomst voor haar er fantastisch uit.

Sportman

Michaël Somers werd door de sportraad verkozen tot sportman van het jaar. Michael is pas op 17 jaar begonnen met atletiek. In 2016 nam hij deel aan de Europese kampioenschappen veldlopen. Hij werd vijfendertigste bij de U23 en veroverde met de Belgische ploeg zilver in het landenklassement. Het jaar nadien had hij met een elfde plaats een aandeel in een tweede zilveren medaille in het landenklassement. In 2019 nam Somers op de 5000 m deel aan de Universiade in Napels. Hij werd negende in de finale. Hij werd dat jaar voor het eerst Belgisch kampioen op deze afstand. Hij verzamelde een indrukkend palmares. Michael is aangesloten bij Atletiekclub Lyra.

Sportploeg

Het DansAteljee Jazz Unlimited werd gekozen voor als sportploeg van 2019. Zes dolenthousiaste lagere schoolmeisjes zetten in 2014 hun eerste dansstappen, als nieuw wedstrijdteam van Het DansAteljee, op de Belgische en Nederlandse wedstrijdpodia. Onder leiding van Leen Bridts groeien deze meisjes uit tot mooie, talentvolle en gemotiveerde jongedames, die wekelijks hard werken op zoek blijven gaan naar nieuwe uitdagingen. Ze dansen gemiddeld 12 uur per week in de DansStudio en repeteren continue thuis.

Vijf jaar later, groeit de ervaring van dit fijne team dat nu 9 dansers telt, en stapelen mooie resultaten zich op in de prijzenkast. Het voorbije jaar behaalden zij enkel eerste plaatsen en slaagden ze er in 2 maal de prijs voor de hoogste score van de competitie, over alle leeftijden heen, in de wacht te slepen. Hun bekroning tot Nationaal Kampioen bij de junioren is daarom meer dan verdiend.

Sportverdienste 2019

Alex Van Breedam kreeg de titel van ‘Sportverdienste 2019’ Alex Van Breedam is geen geboren fietser. “Ik ben een innovatief ondernemer in de logistiek en professor aan de Antwerpse en Leuvense Universiteit”, zegt hij. “Ik ben nog maar een jaar of 6 gebeten door het fietsen. Toen ik enkele jaren terug werd uitgenodigd om eens op de piste te rijden, was ik meteen verliefd. Hetgeen mij bijzonder aansprak in het tijdrijden op de piste is dat het de fietsende mens en de wetenschap van de aerodynamica tot hun respectievelijke limiet dwingt in een waanzinnige, maar eerlijke strijd tegen de wind die je zelf veroorzaakt.”

“Ik wilde er echt iets opmerkelijks mee doen, en ik stelde mij als doel om het Belgisch uurrecord voor Masters (50-55 jaar) te vestigen, liefst met een snelheid boven de 40 km”. Niet evident, aangezien Van Breedam een klompvoetpatiënt is. Dankzij de begeleiding van het EnergyLab team, dat ook Campenaerts aan zijn record hielp, werd de impact van zijn beenlengteverschil van 4 cm en spiermassaverschil tussen beide benen van 1,7 kg tot een minimum herleid. Tegelijk heeft hij gedurende vijf maanden een intensief trainingsprogramma afgewerkt om een vermogen van meer dan 295 Watt gedurende een uur te kunnen produceren. In de windtunnel van BikeValley werd zijn aerodynamische positie op de fiets geoptimaliseerd. “Mijn lichaam was als een robot geworden en ik begreep steeds beter het verband tussen vermogen, hartslag en positie op de fiets”, aldus Van Breedam.

Op vrijdag 13 september vestigde Van Breedam een nieuw Belgisch uurrecord voor zijn leeftijdscategorie in Gent. Hij legde daarbij een afstand af van 40,762 km. “Mijn hoger doel was om aan te tonen dat de mentale kracht sterker is dan de fysieke beperking. Ik heb hiermee mensen met een fysieke beperking willen inspireren om, net zoals ik, van een fysiek probleem een mentale opportuniteit te maken”. Heel wat particulieren, maar ook vooraanstaande bedrijven hebben de missie van Van Breedam mee ondersteund. Als wereldwijde sportambassadeur van de ‘Global Clubfoot Initiative’ is Van Breedam met zijn recordpoging erin geslaagd om meer dan 10.000 euro in te zamelen voor de behandeling van klompvoetpatiënten. De missie reikte dus veel verder dan enkel het uurrecord, of zoals Van Breedam het zelf treffend formuleert: “The Mission is much bigger than the man”.