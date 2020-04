Lions Club zamelt 30 laptops in voor kansarme scholieren Ben Conaerts

22 april 2020

15u30 0 Kontich De Lions Club van Kontich heeft het gemeentebestuur 30 laptops geschonken die bedoeld zijn voor de plaatselijke scholen. Daarmee kunnen ook kansarme scholieren, die geen computer hebben, van thuis uit schoolwerk doen.

Om te vermijden dat middelbare scholieren in coronatijden een leerachterstand oplopen, is het belangrijk dat zij van thuis uit schoolwerk kunnen doen. Sommige scholieren, afkomstig uit de kwetsbare milieus, beschikken thuis echter niet over een laptop. Daarom startte de Lions Club Kontich met een inzamelactie en kon ze 31 laptops overhandigen. Een ervan is bestemd voor de sociale kruidenaars, de dertig andere gaan naar de scholieren.

“Het onderwijs is eerder deze week weer opgestart, dus we hebben getracht de laptops zo snel mogelijk klaar te krijgen”, zegt voorzitter Luc Van Reeth. “Hopelijk kunnen de schenkingen deze week nog verdeeld geraken bij de kwetsbare jeugd. Intussen denken we al na over andere projecten om het leed van onze medeburgers dat wordt veroorzaakt door de coronacrisis mee te helpen beperken.”

Schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA), die de schenking mocht ontvangen, zal ervoor zorgen dat de laptops goed terechtkomen. “We voelden dat er wel een bezorgdheid ontstond rond het digitaal lesgeven thuis en de studiebegeleiding. Ik ben dan ook heel blij met de actie van de Lions Club Kontich. Het is belangrijk dat ook deze doelgroep dezelfde kansen krijgt om mee in te stappen in het digitale traject.”