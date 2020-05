Liefst 299 Kontichse handelaars ontvingen hinderpremie Ben Conaerts

19u00 0 Kontich Liefst 299 Kontichse handelaars en middenstanders deden een beroep op de hinderpremie van de Vlaamse regering. Die premie wordt voorzien voor ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen moeten sluiten.

Zaken die door de coronamaatregelen moeten sluiten, kunnen een beroep doen op een hinderpremie van 4.000 euro. Daarna wordt nog eens een schadevergoeding van 160 euro per sluitingsdag toegekend. In Kontich hebben maar liefst 299 handelaars een hinderpremie van 4.000 euro ontvangen. 236 ondernemingen kregen intussen ook een dagvergoeding van 160 euro. “Deze hoge cijfers tonen aan dat Kontich een bloeiende ondernemersgemeente is. Maar ze doen ons even goed stilstaan bij hoeveel mensen door deze crisis getroffen worden”, aldus schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA).