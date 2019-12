Lichtjes voor overleden kindjes Marc Ceulemans

09 december 2019

Heel wat ouders hebben gebruik gemaakt van Wereldlichtjesdag om het verlies van hun kind of ongeboren kind te herdenken. Ze trotseerden zelfs het barslechte weer. Dat was te merken aan de vele lichtjes op het kerkhof aan de Duffelsesteenweg.

“Als gemeentebestuur schenken wij hier veel aandacht aan. Twee jaar geleden hebben we op de begraafplaats in een kunstwerk een sterretjesboom geïnstalleerd. Zo krijgen de getroffen ouders de kans om in alle sereniteit hun overleden kind te herdenken”, zegt schepen van Burgerzaken Marleen Van den Eynde (N-VA)

Een hart onder de riem

Er was geen officiële plechtigheid vanuit de gemeente. “Ik wil die mensen ook niet extra in de kijker zetten omdat zo’n tragische gebeurtenis heel gevoelig ligt. Als gemeentebestuur willen we deze mensen een hart onder de riem steken, wat voor hen zeer belangrijk is. Ik denk ook niet dat die mensen aan aandacht geen behoefte hebben op zulke momenten”, aldus Marleen Van den Eynde.