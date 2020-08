Lezing: Van pest tot corona Marc Ceulemans

26 augustus 2020

12u07 2

Wanneer de corona-maatregelen het toelaten, organiseert de Kon. Kring voor Hemkunde Kontich een lezing die je terugbrengt naar de tijd van de zwarte pest en andere epidemieën in Kontich en omstreken en ervoor zorgt dat je meer te weten komt over ebola, aids en het huidige corona-virus.

Na een historische inleiding zorgen twee wereldvermaarde virologen/epidemiologen die in Kontich wonen, voor een wetenschappelijke uiteenzetting. Het gaat om de professoren Guido van der Groen en Pierre Van Damme. De komst van deze laatste is echter onder voorbehoud, gezien de evaluatie naar de zoektocht van een vaccin tegen Covid 19.

De lezing vindt plaats op dinsdag 6 oktober om 19.30 uur in de kerk van Kontich-Kazerne, Phil Bosmansplein 1. De toegang bedraagt 5 euro. Maar met het tijdschrift Reineringen van de Heemkundig Kring, dat volledig gewijd is aan alle epidemieën, betaal je 8 euro.

Inschrijven is verreist en kan via de webshop www.kontich.be en aan de Vrijetijdsbalie elke werkdag, tussen 10 en 12 uur, op het Sint-Jansplein of door te bellen naar 03/450 78 32.