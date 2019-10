Lezing over genetisch erfgoed van Vlaanderen Marc Ceulemans

04 oktober 2019

18u36 0

Tijdens het najaar heeft de Kon. Kring voor Heemkunde samen met de erfgoedraad een reeks erfgoedlezingen voorbereid.

Die gaan over diverse aspecten van materieel of immaterieel erfgoed. “Ieder van ons heeft via DNA een uniek en levend archiefdocument overgeërfd. Genetici gaan daarom als archivarissen op zoek naar sporen uit het verre en recente verleden van een bevolking of familie”, weet Paul Wyckmans, secretaris van de Kon. Kring voor Heemkunde.

In de eerste lezing, die doorgaat op 24 oktober om 20 uur, wordt het genetisch erfgoed van Vlaanderen voorgesteld. De lezing wordt gegeven door Maarten Lermuseau, gastprofessor aan de KU Leuven en als genetisch genealoog verbonden aan Histories vzw. De prehistorische migraties, koekoekskinderen, familienamen en Koning Albert I komen aan bod.

De lezing vindt plaats in het Cultuurhuis Altena. De inkom bedraagt 5 euro. Inschrijven via uitwinkel@Kontich.be of via het telefoonnummer 03/450.78.31.