Lenteschoonmaak kan individueel doorgaan Marc Ceulemans

02 april 2020

12u00 0 Kontich De traditionele gezamenlijke opruimactie of lenteschoonmaak die gepland was in Waarloos op zondag 5 april, kan wegens het coronavirus niet doorgaan. De organisatoren van ‘Proper Waarloos’ roepen toch alle vrijwilligers op om individueel, of met het gezin op pad te gaan om Waarloos helemaal schoon te maken.

Vuilzakken voor zwerfvuil zijn gratis ter beschikking. Die hangen over de poort in de Ferdinand Maesstraat aan het pand 150. Wil je ook in de toekomst graag zwerfvuil opruimen en hiervoor vuilzakken ontvangen? Stuur dan een mailtje naar waarloos.dorpsraad@gmail.com of naar milieu@kontich.be. Je kan ook bellen naar het nummer 03/246.25.80.

Heb je de komende weken een volle zak? Stuur dan een mailtje naar sluikstort@kontich.be, voor het ophalen van de zakken. Vergeet niet de plaats van het verzamelde zwerfvuil en dat het verzameld werd ter vervanging van de opruimactie van 5 april, te vermelden. Zorg dat je de veiligheidsmaatregelen in acht neemt, zoals het dragen van beschermende handschoenen, bij voorkeur gemaakt uit rubber of latex-materiaal.