Leerlingen vertrekken op inleefreis naar Peru Marc Ceulemans

23 februari 2020

15u03 0 Kontich Op dinsdag 18 februari trok een groep leerlingen van het Sint-Jozefinstituut met drie leerkrachten naar Peru. Op zondag 1 maart worden ze terug in Kontich verwacht. Ze gaan mee helpen aan ‘Oye Lena’, het project dat de school dit jaar gaat steunen. Oye LENA staat voor ‘Oye Loquitas EN Acción!. Vrij vertaald betekent dit: ‘Hoor eens, wij ondernemen actie!’.

“Het project ‘Oye LENA’ wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit, ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien. Kinderen uit kansarme gezinnen en etnische minderheden, kinderen of jongeren met een handicap en kinderen in rurale gebieden moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen”, vinden ze in de school.

De groep vertrok vanuit Kontich-Kazerne, via Schiphol, naar Cuzco. Daar werden ze opgehaald om verder te reizen naar Cconoc. Hier aangekomen, begeleiden ze de dag erna de kleuters bij hun maandelijkse zwembeurt in de thermale baden. Daarna gaat het richting ‘Oye Lena’, en kan het project zelf starten.

Het Peru-team bestaat uit Kiara 4MP, Ayla en Tine 4STWC, Juul 4WE, Marie 5ECWI, Suus 5WEWI, Luna 5CM, Lena en Thias 5STWE, en de leerkrachten Roel, Julie en Greet.