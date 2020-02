Leerlingen Sint Jozefinstituut vertellen over hun ervaringen vanuit Peru Marc Ceulemans

25 februari 2020

11u42

Bron: SJI 7

Op dinsdag 18 februari vertrok een groep leerlingen met drie leerkrachten van het Sint-Jozefinstuut naar Peru, waar ze het hulpproject Oye Lena gaan steunen. Dit project wil via onderwijs, armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Ondertussen zijn ze veilig en wel aangekomen. Vanuit hun bestemming vertellen over ze over hun ervaringen.

“Na de vlucht richting Cuzco daalden we af naar de thermale baden van Ccnococ. Na het middageten was het de beurt aan de kleuters om in het zwembad te spelen. Toen zij vertrokken waren, reed het busje ons naar Casa Lena in Curahuasi. Op de markt kochten we de ingrediënten voor ons avondmaal. Onderweg passeerden we een carnavalsstoet, waar de sfeer was verzekerd!”, vertellen leerlingen en leerkrachten.

“De volgende ochtend trokken we te voet naar het dorp voor een lekker ontbijt. We keerden tot onze grote verrassing terug met een mototaxi naar Oye Lena. Die voormiddag begonnen we met het opknappen van een lokaaltje en bakten we pannenkoeken voor de kleuters. We oefenden alvast ons dansje ‘foor Fiesta de Promocion’.”

“Toen we terug beneden stonden, trokken we samen naar de lokale markt voor een vers sapje. We hadden al flink wat gewandeld, dus leek het ons een goed idee om met de mototaxi naar Oye Lena terug te keren.”

“Gisteren gingen we in de voormiddag naar het weeshuis. Daar gingen we met de kinderen ‘pleinspelen’ doen. In de namiddag vertrokken we op de trektocht voor drie dagen. Tot woensdag doen we aan een digitale detox, dus dat betekent dat er eventjes geen verslagen zullen komen want onze trektocht is Wifi-vrij!”, laten de leerlingen en leerkrachten nog weten.

Op zondag 1 maart wordt de groep terug in Kontich verwacht.