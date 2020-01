Leerlingen Sint-Jozefinstituut keren terug van Erasmus+-uitwisseling in Albacete: “Zeker 5 kilo erbij dankzij sympathieke Spaanse mama” Marc Ceulemans

22 januari 2020

12u06 9 Kontich Vorige week waren 13 leerlingen uit het vijfde middelbaar en drie leerkrachten van het Sint-Jozefinstituut op uitwisseling in het Spaanse Albacete in het kader van een Europees gesubsidieerd Erasmus+ project. Achteraf bekeken werd het volgens de leerlingen een geslaagd project.

Een hele week werkten ze samen met een Duitse en Spaanse school rond het centrale thema ‘Crossing borders, United in diversity’ dat draait rond verbinding voelen, respect tonen voor diversiteit en het overstijgen van beperkende grenzen.

In Spanje gingen de projectdagen over “grenzeloze” milieuvervuiling door analyse van waterstalen, ervaringen van leven en dood met funeraire symboliek door onder andere met film en poëzie, maar ook over de grens tussen fictie en realiteit met een bezoek aan de heimat van de ridder Don Quichote die vocht tegen zijn windmolens.

Lesdag telt zes lesuren

“Meest bevreemdend waren de school- en etensuren in Spanje”, zeiden de leerlingen.

“De lesdag telt 6 lesuren en loopt van 8.15 uur tot 14 uur met een kleine pauze rond 11 uur. Ontbijten doen ze daar quasi niet, maar het was wel lang wachten op het middageten tot ongeveer 15 uur. Avondeten doen ze daar pas tussen 21 en 22 uur. “Onmenselijk, geef dan maar onze Vlaamse normen…”, klinkt het.

De hele week spraken de leerlingen Engels in hun gastgezin en met hun Spaanse en Duitse vrienden.

“Klinkt het niet, dan botst het...”

Leerling Louise zegt hierover: “Het beste dat ik in Spanje geleerd heb, is om me in het Engels te behelpen in het gastgezin. Soms vonden we de juiste woorden niet, maar dan hielp Google Translate wel. Op school durf ik soms niet te antwoorden in de Engelse les, maar nu moést ik me wel uit de slag trekken: klinkt het niet, dan botst het…”

Voor Henri was deze ervaring in het Spaanse gastgezin het einde: “Die ouders waren zo sympathiek! De mama stopte mij elke dag vol eten, want ze wou niet dat ik honger leed. Ik ben zeker 5 kilo bijgekomen!” Volgens Fien en Luna waren de stadsbezoeken aan Valencia en Alicante de hoogtepunten van de week.

Geweldig groepsgevoel

Merel vond het top dat ze als leerlingen het vertrouwen kregen om zelfstandig in kleine groepjes in de Spaanse steden op pad te gaan en lauwert het geweldige groepsgevoel onder de Belgen: “Wij zorgden heel de week voor de meeste sfeer!” En Louise pikt in: “Leuk aan de reis was ook dat we 13 leerlingen waren die elkaar niet goed kenden (bijna alle leerlingen kwamen uit verschillende klassen, red.), maar we zijn zo’n hechte groep geworden dat we nu al plannen smeden om in de grote vakantie opnieuw naar onze vrienden in Albacete te gaan! En dan gaan we Spaans leren…”

Volgens de school is dit het beste bewijs dat het een leerrijke en verrijkende ervaring was! En nu reikhalzen leerlingen en leerkrachten vol ongeduld naar de volgende etappe van het project ‘Crossing Borders, United in diversity’. De Belgische week begin mei!