Laatste loodjes voor zomerbar BarBaar: “Twee mooie maar bewogen maanden achter de rug” Ben Conaerts

27 augustus 2020

18u14 0 Kontich Zomerbar BarBaar maakt zich op voor zijn laatste openingsweekend. Twee maanden kon iedereen aan het landhuis in het Altenapark terecht voor een hapje en een drankje. “Het was een mooie maar bewogen zomer”, blikt uitbater Wim Gyselen terug.

Voor de tweede zomer op rij was BarBaar de ‘place to be’ voor iedereen die met een drankje of een hapje wilde komen relaxen in het Altenapark. Maar door de coronacrisis verliepen de afgelopen maanden net wat anders dan verhoopt. “Het is een mooie maar bewogen zomer geweest”, zegt Wim Gyselen, die samen met Tine De Weerdt de zomerbar organiseerde. “Er was elke dag wel iets dat we moesten aanpassen. Nadat we eerst met een afhaalsysteem werkten, moesten we na enkele weken overschakelen op bediening. Dus moesten we twee à drie man extra personeel inschakelen en een nieuw kassasysteem hanteren. De voorbije dagen werden we dan weer geteisterd door stormweer en hebben we één dag de deuren gesloten gehouden.”

“Onze opbrengst zal wel wat lager liggen dan die van vorig jaar, maar al bij al kunnen we niet klagen”, vervolgen de uitbaters. “Het goede nieuws is dat de mensen zijn blijven komen. Met de dreiging van de tweede golf was het even minder, maar de mensen waren heel blij om eens buiten te kunnen zijn. Ook positief: iedereen heeft zich netjes aan de coronaregels gehouden.”

Dj-sets

Vooraf had BarBaar gehoopt om uit te kunnen pakken met een aantal evenementen en activiteiten. Maar ook die moesten door de coronacrisis worden afgeblazen. “Het enige wat we mochten inrichten, waren enkele dj-sets. Dat hebben we dan ook iedere week gedaan”, zegt Wim. Zondag, de laatste openingsdag van BarBaar, komen er opnieuw vijf dj’s langs. Heel de dag, van 12 tot 22 uur, komen zij voor zomerse beats zorgen.

En volgende zomer? Keert BarBaar dan terug? “Dat is nog af te wachten, maar we zijn ermee bezig. De gemeente is volop op zoek naar een uitbater voor een bistro op de benedenverdieping van het Landhuis. Die zou ’s zomers dan ook de zomerbar kunnen uitbaten. Wij hebben ons alvast kandidaat gesteld, maar het gemeentebestuur moet de knoop doorhakken.”