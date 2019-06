Kruisschanslei wordt veiliger voor fietsverkeer Marc Ceulemans

20 juni 2019

14u53 0

In de Kruisschanslei worden de kruispunten met de Keizerhoek en met de oude Spoorwegberm wellicht dit jaar nog heraanleg. De plannen werden door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. De gemeenteraad wil hiermee het fiets- en voetverkeer een stuk veiliger maken.

De aanbestedingsprocedure werd opgestart. Het kruispunt met de Keizershoek krijgt een heel ander uitzicht. Fietsers komende uit de Keizershoek zullen net voor het kruispunt een fietspad kunnen oprijden en dus niet langer moeten laveren tussen de auto’s. Ook in de tegengestelde richting wordt een fietspad aangelegd om te vermijden dat fietsers en auto’s in conflict komen vlak bij het kruispunt. Maar ook om de doorstroming van auto’s te verbeteren worden stappen gezet.

“Daar waar vandaag alle wagens in één rij moeten staan, gaan we nu werken met een linker- en een rechter afslagstrook. Dat moet een positief effect hebben op de doorstroming tijdens de spits. Uiteraard is dit een goede zaak in één van de drukste straten van Kontich”, laat schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) optekenen.

Het kruispunt met de oude spoorwegberm krijgt een grondige facelift.

“Nu moet je daar als fietser op de oude spoorwegberm verschillende scherpe bochten nemen. We gaan die fietsbeweging veel vlotter maken, zonder scherpe bochten. Bovendien maken we voor autoverkeer op de Kruisschanslei duidelijk dat dit een veel gebruikte fietsoversteek is, onder meer door een groene middenberm te voorzien die de fietsers beschermt”, verduidelijkt schepen Willem Wevers.

De twee ingrepen gaan samen ongeveer 570.000 euro kosten. Schepen Wevers is tevreden dat hij op de unanimiteit van de gemeenteraad kon rekenen in het belang de veiligheid van de zwakke weggebruiker.