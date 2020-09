Kruispunt Ooststatiestraat en Kauwlei weer open na wegenwerken Ben Conaerts

15 september 2020

15u32 0 Kontich Het kruispunt van de Ooststatiestraat en de Kauwlei wordt op donderdag 17 september weer opengesteld voor het verkeer.

Het kruispunt werd vernieuwd om de veiligheid en het rijcomfort van zwakke weggebruikers te verbeteren. De verouderde voetpaden maakten plaats voor nieuwe voetpaden in grijze betonklinkers. In plaats van het eenrichtingsfietspad werd aan dezelfde kant een breed dubbelrichtingsfietspad aangelegd in rood asfalt. Bovendien werd de rijweg versmald, waardoor automobilisten hun snelheid moeten matigen.

De volgende stap in de werken gebuert in het deel van de Ooststatiestraat tussen de Kauwlei en de Gallo-Romeinenlaan. Daardoor wordt de Bosveldlaan aan deze zijde doodlopend.