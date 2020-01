Kruispunt Mechelsesteenweg - Neerveld wordt veiliger voor fietsers Ben Conaerts

08 januari 2020

14u10 0 Kontich Het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N1) met Neerveld gaat in februari op de schop. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat het kruispunt aanpakken en verkeersveiliger maken voor fietsers. De werken zullen vier weken in beslag nemen mits de weersomstandigheden goed zijn.

Het fietspad langs de Mechelsesteenweg ter hoogte van de zijstraat Neerveld is aan vernieuwing toe. De huidige verharding in klinkers wordt vervangen door een fietspad in beton, wat het fietscomfort gevoelig moet verbeteren. Daarnaast krijgen de fietsoversteken langs beide zijden van het kruispunt een duidelijke markering op de weg. Ook de aansluitingen met Neerveld worden overzichtelijker gemaakt en versmald aangelegd om bestuurders beter te begeleiden bij het afslaan. Er blijft wel voldoende ruimte, zodat de straat vlot toegankelijk blijft voor vrachtverkeer van en naar de industriezone. Tot slot wordt langs de Mechelsesteenweg richting Waarloos een kort stuk dubbelrichtingsfietspad aangelegd om een comfortabele aansluiting te creëren tussen het kruispunt met Neerveld en de nieuwe fietsweg op de oude treinspoorverbinding.

Werken in twee fases

De werken starten op maandag 3 februari en zullen onder voorbehoud van de weersomstandigheden vier weken duren. Er wordt gewerkt in twee fases van telkens twee weken. Tijdens de eerste fase worden de aanpassingen aan het kruispunt met Neerveld gerealiseerd. Aansluitend wordt in de tweede fase het nieuwe stuk dubbelrichtingsfietspad aangelegd.

Tijdens de volledige periode van de werken blijft er op de Mechelsesteenweg steeds verkeer in beide richtingen mogelijk. Voor fietsers wordt steeds een veilige doorgang naast de werfzone voorzien en worden tijdelijke werflichten geplaatst. De zijstraat Neerveld wordt tijdens de werken volledig afgesloten. De industriezone Blauwe Steen is daardoor tijdelijk niet bereikbaar via Neerveld. De bedrijven in deze zone blijven wel steeds toegankelijk via de Duffelsesteenweg en Singel.

De meest actuele info over de werken is steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/kontich.