Kristiaan Theys houdt het beroep van ‘Scharensliep’ in ere Marc Ceulemans

30 juli 2020

De ouderen onder ons herinneren zich wellicht nog de scharensliep. De man reed met een bakfiets of een duwkar van deur tot deur om messen of ander snijgereedschap zoals scharen te slijpen. Ondertussen is dit beroep uitgestorven. Of toch niet! Bij Kristiaan Theys (45), Lintsesteenweg 30 in Kontich-Kazerne, kan je nog steeds terecht voor het scherpen van je snijgereedschap.

Indien nodig komt hij ook daarvoor naar je thuis, als je minstens 8 messen of andere snijgereedschappen moet laten slijpen. Kristiaan heeft immers zijn bestelwagen ingericht als mobiele werkplaats. Verschillende restaurants in de omgeving maken al gebruik van De Tafelmeester slijpservice.

Kristiaan studeerde af als beenhouwer aan de slagersschool PIVA in Antwerpen. “Een oud-leraar leerde mijn toen hoe je messen moet slijpen. Met de jaren ben ik mij gaan verdiepen in deze stiel. Vrienden en kennissen begonnen dit stilaan te weten en kwamen met hun snijgereedschap naar mij”, vertelt Kristiaan.

“Maar door de zogezegde ‘mond aan mond-reclame’, begon het aanbod te groeien, waardoor ik de stiel van messenslijper ben gaan uitbouwen. Momenteel slijp ik niet alleen messen en scharen maar ook tuingereedschappen (geen electrische), volgens de oude manier, maar dan met moderne machines”, legt Kristiaan uit.

Ook voor het slijpen van oosterse messen heeft Kristiaan verschillende opleidingen gevolgd. “Dit is wel een andere aanpak, omdat dit een ander soort staal is”, beweert Kristiaan.

Elke week op woensdag tussen 8 en 16 uur, heeft Kristiaan een vaste standplaats aan de kerk van Kontich-Kazerne en zaterdag’s op de weekelijkse markt van Kontich dit terug vanaf 26/08/2020.

“Geef uw messen en scharen een 2de kans en laat ze slijpen! Wegwerpen is zonde en slecht voor het milieu!”, is de duurzame boodschap die Kristiaan je meegeeft. Meer info over het slijpen en de verschillende staanplaatsen die vind je op de Facebookpagina ‘detafelmeesterslijpservice’. En op Instagram de_tafelmeester