Korpschef stelt krachtlijnen van zonaal veiligheidsplan voor

22 oktober 2019

Korpschef Ivo Vereycken van de politiezone Hekla, waar Kontich deel van uitmaakt, heeft maandag op de gemeenteraad de grote krachtlijnen van het zonaal veiligheidsplan bekend gemaakt. Het zonaal veiligheidsplan en de details ervan, moeten nog wel besproken en goedgekeurd worden door de politieraad in december.

De prioritaire veiligheids- en leefbaarheidsproblemen die aangepakt zullen worden zijn inbraken in woningen en gebouwen. De verkeersveiligheid en de overlast in het algemeen. “Aan deze drie prioritaire problemen gaan we ook actieplannen koppelen”, zegt de korpschef.

Daarnaast gaat er bijzondere aandacht naar misdrijven tegen de fysieke en psychische integriteit, in het bijzonder naar intra familiaal geweld en zedenmisdrijven.

Uiteraard wordt er aan de andere problemen ook aandacht besteed, tijdens de reguliere werking van het korps.

Voor de interne werking stelt Ivo Vereycken zes prioriteiten voorop.

De groepscohesie dient hersteld te worden en de vertrouwensrelatie moet uitgebouwd worden met overheden en partners. Er dient gewerkt te worden aan een open en transparante communicatie.

Voorbeeldfunctie

Voor de leidinggevenden wordt een mensgerichte aanpak verwacht, een zichtbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid, een grote betrokkenheid en het stellen van hun voorbeeldfunctie. De samenwerking dient bevorderd te worden, de interne operationele werking geoptimaliseerd en ‘eindlandvorming’ moet tegengegaan worden.

Samenwerking

De samenwerking impliceert vooral een goede samenwerking met andere partners, het uitwerken van een professioneel communicatiebeleid, zowel intern als extern. Verder dient er aandacht te besteed te worden aan een optimaal personeelsbeleid en aan de optimalisatie rond het financiële en logistieke beleid.

Tot slot zal er een lange termijnvisie en een meerjarenplanning uitgewerkt worden.