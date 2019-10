Koop eens een kunstig varken: Casa di Mauro pakt uit met ‘Pig for Life’ Ben Conaerts

15 oktober 2019

18u33 0 Kontich Van alle Music for Life-acties is die van de vzw Casa di Mauro wellicht een van de meest originele. De Kontichse leefboerderij veilt momenteel 46 stenen varkens die door 50 kunstenaars artistiek onder handen zijn genomen. Op enkele dagen tijd staat de teller van ‘Pig for Life’ al op meer dan 3.000 euro.

Leefboerderij Casa di Mauro biedt een thuis aan negen volwassenen met een beperking. Maar net zoals zo vele soortgelijke initiatieven, is ook deze vzw afhankelijk van giften. “We hebben jaarlijks zo’n 15.000 euro nodig om onze bewoners een zinvolle dagbesteding te kunnen geven. Met hun beperkt inkomen kunnen we niet alles aan onze bewoners doorrekenen”, zegt Lieve Debaillie, die de vzw vijf jaar geleden samen met Petra Nonneman opstartte. “De Warmste Week van Studio Brussel is een ideaal moment om onze kas te spijzen. Vorig jaar konden we 7.800 euro ontvangen, het jaar daarvoor zelfs 25.000 euro. Om deze keer opnieuw wat geld in het laatje te krijgen, hebben we nu voor het eerst de veilingactie ‘Pig for Life’ opgestart.”

Axel Daeseleire

Vijftig kunstenaars zijn aan de slag gegaan met een stenen varken van 40 op 25 centimeter - een knipoog naar Charlotte en Bernadette, de twee varkens van Casa di Mauro zelf. Allemaal hebben ze op hun eigen creatieve manier de varkens versierd en bewerkt. “We hebben onder meer tattoo artist Jan Hens, etster Hilde van den Heuvel, juwelenontwerpster Danielle Goffa en beeldhouwster Olivia Van Impe kunnen strikken. Ook ADAMAVA, een Antwerps kunstcollectief met Axel Daeseleire, heeft een van de varkens onder handen genomen. We vinden het heel knap dat al die mensen bereid waren om mee te werken. Sommige kunstenaars kennen we zelf, andere zijn via-via betrokken geraakt.”

‘Out of the box’

Alle 46 varkens worden nu online per opbod verkocht. Hoewel de veiling nog geen week bezig is, staat de teller al op meer dan 3.000 euro. “Het zou mooi zijn als we kaap van de 10.000 euro kunnen halen, al mag het natuurlijk ook altijd nog meer zijn”, glimlacht Lieve. “Een van de voordelen van ‘Pig for Life’ is dat we met deze actie een heel nieuwe doelgroep bereiken. Als we vroeger iets organiseerden, richtten we ons altijd in de eerste plaats op de bewoners en hun familieleden. Maar je kan niet altijd in hetzelfde potje blijven roeren. Daarom denken we nu wat meer ‘out of the box’ en pakken we het wat origineler aan. En als je de 46 varkens bekijkt, dan denken we dat er voor ieder wat wils tussen zit.”

Brouwerij De Koninck

De varkens staan momenteel nog op de leefboerderij, maar zullen de komende weken her en der in het straatbeeld opduiken. “In de maand november zetten we de kunstwerken op enkele strategische plekken, zoals bij het kapsalon Pascal van Loenhout in Antwerpen, bij ibike in Wilrijk, Antwerpen en Brasschaat en bij de Viswinkel van Schilde. Eind november verhuizen al de varkens naar Brouwerij De Koninck en worden ze daar tentoongesteld. Daar zal op dinsdag 17 december 2019 om 19.30 uur ook de definitieve veiling en toewijzing plaatsvinden. Wie zeker een van de stenen varkens in huis wil én tegelijk zijn goed hart wil tonen, moet daar dus best aanwezig zijn.”

Alle varkens zijn te bekijken via de website pigforlifeveiling.weebly.com.