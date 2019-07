Kookeiland kookt voor de renners van de Deceuninck – Quick Step tijdens de Tour Marc Ceulemans

02 juli 2019

13u28 0 Kontich Gino Laureyssen en zijn team koks staan weer klaar om voor het twaalfde jaar deel te nemen aan de Tour de France. Woensdagvoormiddag vertrekken ze vanuit Kontich, richting Brussel waar de Tour start.

Sinds 2007 is Kookeiland uit Kontich reeds een vaste partner in het wielerpeloton en hebben ze gekookt voor heel wat wereldkampioenen zoals Oscar Freire, Cadel Evans, Philippe Gilbert, Zdenek Stybar, Michal Kwiatkowski Michal, Tony Martin en Marc Cavendish. Vanaf 2010 is Kookeiland de exclusieve culinaire partner van Deceuninck – Quick Step en zijn ze verantwoordelijk voor alle maaltijden van renners en genodigden.

Barcelona

“Er is de laatste jaren een enorme evolutie ontstaan rond de maaltijden en het eetpatroon van de renners” zegt Kevin Daems, hoofd Chef van het team.

“Vandaag heeft een wielerploeg een eigen diëtist en een aantal dokters die het eetpatroon van de renners uitstippelen en bepalen. Elke renner wordt persoonlijk begeleid en de chefs werken vooraf alle menu’s en hoeveelheden individueel uit. Is het een bergrit, tijdrit of een vlakke rit, elke keer is het weer anders. Koken voor de beste ploeg wielerploeg van de wereld voelt aan als koken voor Barcelona”, vervolgt Kevin Daems.

Groot circus

“We starten elke dag om 6 uur morgens met het maken van brood en andere verse zaken voor het ontbijtbuffet zoals granola, pannenkoeken en fruit. Na het ontbijt van de renners maken we ook reeds de recuperatiemaaltijden voor direct na de aankomst en maken we ook de VIP-pakketten voor de sponsors en hun genodigden. De Tour is ook een groot circus dus na het ontbijt moeten we alles weer inladen en verder naar het volgende hotel waar we ons dan weer installeren en meteen beginnen aan de voorbereidingen van het avondmaal. Renners moeten elke avond weer hun batterijen opladen en hebben duizenden calorieën nodig. Een gevarieerde maaltijd is elke dag een noodzaak”, beklemtoont Kevin Daems.

Ook gaat het team voor het vijfde jaar een ‘Wolfpack Fanvillage’ bouwen naast het parcours. Hier zijn alle fans van de koers welkom om samen te eten, plezier te maken en van de koers te genieten.

Het is bekend dat het Kookeiland uit Kontich is één van de weinige bedrijven die zich specialiseren in het koken voor topsporters. Ook de familie Borlee, de Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs zijn vaste klanten.

Tijdens de Tour in het Kookeiland actief op sociale media, via Facebook en Instagram . Tijdens de Tour kan je dagelijks inkijk krijgen in het leven van de keuken van Deceuninck – Quick Step.