Kontichse studente schopt het tot finale van kookwedstrijd en mag koken voor Peter Goossens Ben Conaerts

15 november 2019

PIVA-leerling Nathalie Joosen uit 7BSR (Beroeps Specialiteiten Restaurant) is geselecteerd als een van de vijf finalisten van de ‘Jong talent Trophée August Escoffier Benelux’. Dat is een prestigieuze kookwedstrijd die wordt georganiseerd door gastronomische vereniging Les Disciples Escoffier Benelux. Juryvoorzitter is niemand minder dan sterrenchef Peter Goossens.

Het thema voor de wedstrijd van dit jaar is kip en ingewanden. De Kontichse studente bedacht hiervoor een koude bereiding met drie ingewanden en een warme bereiding met witloof en twee vrije seizoensgroenten. Nadat ze wekenlang haar gerechten heeft geperfectioneerd, zal ze deze bereiden tijdens de finale op maandag 18 november, live op de Horeca Expo in Gent.