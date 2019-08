Kontichse specfour van bakkerijen Mylemans, Peeters en Sint-Rita: “Met niets anders te vergelijken” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Kontich Voor dieetgoeroes is het de ultieme caloriebom, voor zoetebekken het gedroomde vieruurtje. Maar uniek in zijn soort is de Kontichse specfour zeker. Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard. Slechts drie Kontichse bakkers weten hoe ze de lekkernij van gevulde speculaas met kokossmaak moeten maken: bakkerijen Mylemans, Peeters en Sint-Rita. Een commissie kijkt er op toe dat de kwaliteit en het recept gerespecteerd blijven.

Je kunt specfour vergelijken met gevulde speculaas, al zou je daarmee de lekkernij tekort doen en waarschijnlijk veel Kontichnaars tegen de borst stoten. Specfour onderscheidt zich namelijk in het gebruik van kokos in plaats van amandelnoten. Om het helemaal af te maken, wordt de broze, bruine speculaaskorst op smaak gebracht met kaneel en een scheutje Amaretto.

Heropleving

Het is een gebakje met een bijzondere geschiedenis. Het recept dat de drie bakkers vandaag gebruiken, gaat terug tot de jaren ’20. De Kontichse biscuitier Jos De Backer verkocht specfour vanuit zijn bedrijf op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Magdalenastraat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest De Backer zijn zaak sluiten en in 1960 verdween specfour helemaal van de markt. In 2012 nam de gemeente Kontich het initiatief om het recept weer op te duiken. Het recept uit 1950 werd weliswaar wat aangepast. Waar ten tijde van De Backer bijvoorbeeld nog eigeel werd gebruikt, is dat nu niet meer het geval. Sindsdien is de heropleving van de Kontichse specfour een feit. Met de erkenning van Vlaams Streekproduct in 2017 als voorlopig hoogtepunt.

‘En bloc’ of als rond gebakje

“Het wordt vooral gegeten tijdens de feestelijkheden”, verduidelijkt bakker Johan Mylemans. “Een streekproduct als specfour is het ideale geschenk. Zeker met een aangepaste cadeauverpakking, met daarop de kerken van Kontich. Je kunt het eten bij de koffie, bij de thee of als vieruurtje. Het kan altijd smaken, al is het inderdaad nogal zwaar", lacht de bakker.

“Je hoeft natuurlijk geen specfour ‘en bloc’ te kopen”, knipoogt Ivan Gryp van bakkerij Sint-Rita. “Specfour is ook te verkrijgen als rond gebakje. Perfect voor bij koffie of thee. Eigenlijk is onze specfour met niets anders te vergelijken. Het is geen toeval dat de gemeente graag specfour serveert tijdens recepties. Het is een product om mee uit te pakken, ook bij mensen van buiten Kontich.”

Vroeger waren we elkaars concurrenten, nu komen we jaarlijks enkele keren samen om specfour te bespreken. Misschien stom, maar dat kleine gebakje heeft ons echt dichter bij elkaar gebracht Werner Peeters

Samenwerking

De Kontichse bakkers werken nauw samen voor specfour. Ze gebruiken hetzelfde recept - al vallen kleine smaakverschillen niet uit te sluiten, elke bakkersoven is tenslotte anders - en dezelfde prijzen. “Dat is misschien nog het mooiste aan specfour”, meent bakker Werner Peeters. “Vroeger waren we elkaars concurrenten, nu komen we jaarlijks enkele keren samen om specfour te bespreken. Misschien stom, maar dat kleine gebakje heeft ons echt dichter bij elkaar gebracht.”

