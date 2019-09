Kontichse specfour is populairste streekproduct uit de regio Ben Conaerts

18 september 2019

06u00 0 Kontich U hebt beslist: de Kontichse specfour is het populairste streekproduct van de regio Mechelen en Antwerpen-Zuid. De lekkernij van gevulde speculaas met kokossmaak haalde de meeste stemmen in de eerste stemronde van Het Streekproduct 2019 en neemt het nu tegen vijftien andere regionale winnaars op in de tweede stemronde. “We gaan ervoor”, luidt het bij de Kontichse bakkers. “Het zou fantastisch zijn als we deze wedstrijd konden winnen.”

De strijd in de regio Mechelen en Antwerpen-Zuid was niet eens zo spannend. De Kontichse specfour oogstte 495 stemmen. Dat zijn er maar liefst 200 meer dan de advocaat van De Gouden Haan uit Nijlen. Het Kempens natuurlijk mineraalwater eindigde als derde met 238 stemmen.

“Heeft de specfour de finale gehaald? Dat is heuglijk nieuws”, reageert schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA). “Ik wist dat onze specfour heel goed gewaardeerd werd, maar dit had ik niet verwacht. De specfour is natuurlijk wel een heel bijzondere lekkernij. Het is gevulde speculaas, maar dan met kokossmaak in plaats van amandelnoten. Bovendien gaat het recept dat voor de bereiding wordt gebruikt terug tot de jaren ’20.”

Proevertjes

De wedstrijd heeft de voorbije weken in Kontich wel wat losgemaakt. De gemeente Kontich lanceerde op haar website een oproep om te stemmen en bezoekers van het gemeentehuis kregen proevertjes aangeboden. Uiteraard werd de specfour ook stevig gepromoot op de sociale media: iederéén leek wel in de ban van het Kontichse streekproduct.

Dat is ook de Kontichse bakkerijen Mylemans, Peeters en Sint-Rita, die als enige de lekkernij bereiden, niet ontgaan. “De vraag naar de specfour was nog groter dan anders”, klinkt het. “De verkoop heeft dankzij de wedstrijd echt een boost gekregen. Het is fantastisch dat zoveel mensen uiteindelijk ook op de specfour hebben gestemd.”

Tweede stemronde

“De specfour heeft lange tijd op de derde plaats gestaan”, zegt Werner Peeters van bakkerij Peeters. “Maar dan heeft mijn echtgenote de laptop in de bakkerij gezet en onze klanten aangespoord om hun stem uit te brengen. Misschien heeft dat mee het verschil gemaakt? We blijven voor de tweede stemronde alleszins op hetzelfde elan doorgaan.”

In de tweede stemfase van Het Streekproduct 2019 nemen 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app.