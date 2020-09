Kontichse ramen worden versierd met geestelijk gezonde spreuken Ben Conaerts

12 september 2020

22u01 0 Kontich Kontich neemt begin oktober deel aan de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheidszorg. Inwoners worden opgeroepen om mee het belang van mentale veerkracht in de verf te zetten, onder meer door toepasselijke spreuken in het straatbeeld te brengen.

Van 1 tot 10 oktober is het tijd voor de tiendaagse de Geestelijke Gezondheidszorg. Tijdens deze tien dagen wil ook Kontich het belang van veerkracht in de verf zetten en geestelijk gezonde acties organiseren. Zo roept de gemeente haar inwoners op om zoveel mogelijk geestelijke gezondheidsspreuken op hun raam te zetten. Je kan kiezen voor affiches aan de binnenzijde of spreuken met een krijtstift aan de buitenzijde van je raam.

“Met spreuken in het straatbeeld willen we onze inwoners doen stilstaan bij hun geestelijke gezondheid”, klinkt het. “Daarom duiken er binnenkort fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en treffende quotes op, verspreid over de verschillende ramen in onze gehele gemeente.”

Tot en met 15 september kan je bij de gemeente een raamschilder inschakelen die je raam mee onder handen komt nemen. Een andere mogelijkheid is om een raamaffiche te bestellen: ofwel een met een voorgedrukte tekst, ofwel met een tekst die je zelf kan invullen. De affiches zijn aan te vragen tot en met 25 september. Vul daarvoor het bestelformulier in op de gemeentelijke website en stuur het naar gezel@kontich.be of bezorg het aan het onthaal in het gemeentehuis. In de week van 21 september wordt je spreuk aangebracht of ontvang je ten laatste je affiche.