Kontichse oppositiepartij niet te spreken over ‘te karige’ compensatie van Vlaamse regering: “Krijgen 4,5 miljoen minder dan Edegem” Marc Ceulemans

26 oktober 2019

15u56 5 Kontich Volgens de oppositiepartij Dorpslijst Sander wordt de gemeente Kontich karig bedeeld met een compensatieregeling voor de responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse overheid.

“Als we alle aangekondigde bedragen optellen, komen we aan ongeveer 344.000 euro die onze gemeente uit deze compensatie zal ontvangen in de komende zes jaar. Dat is ongeveer 4,5 miljoen euro minder dan onze buurgemeente Edegem”, berekende raadslid Joost Fillet van Dorpslijst Sander.

“Edegem ontvangt uit deze maatregel namelijk 4,9 miljoen euro”, gaat Fillet verder, die ook naar de stad Antwerpen keek. “Die strijkt ruim 494 miljoen euro op door deze nieuwe maatregel. Per inwoner krijgt Kontich 16 euro, Edegem 222 euro en Antwerpen 942 euro. Edegem krijgt dus ruim 13 keer zoveel en Antwerpen bijna 58 keer zoveel als wat onze gemeente per inwoner ontvangt”, stelt Fillet.

Gelijkmatig verdelen

“Mocht de Vlaamse overheid het totale budget van 1,3 miljard euro over zes jaar gelijkmatig verdelen op basis van het aantal inwoners, dan zou Kontich niet 344.000 euro ontvangen maar 4,2 miljoen over een periode van zes jaar. Het schepencollege wil niet ingaan op onze vraag om het initiatief te nemen deze grote benadeling bij de Vlaamse overheid te laten recht trekken. Schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld) vindt het een vorm van solidariteit”, aldus Joost Fillet.

“Misleidend”

Volgens schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld) houdt de berekening van raadslid Fillet geen steek en is ze misleidend voor de bevolking van Kontich en Waarloos.

“Het betreft een gedeeltelijke compensatie voor een kost die de gemeenten moeten dragen. Wie vandaag veel krijgt, moet zélf namelijk óók veel betalen”, stelt schepen Wim Claes.

“Het feit dat Kontich minder krijgt van de Vlaamse regering, betekent dat Kontich zélf minder moet betalen. Het lijkt me logisch dat we geen compensatie krijgen voor een probleem dat we niet hebben”, verduidelijkt Wim Claes de situatie.

Onrechtvaardig

“Wat onrechtvaardig aanvoelt, is dat de beste leerlingen van de klas zoals Kontich, effectief minder ontvangen dan de ‘slechtere’ leerlingen zoals Edegem en Antwerpen. Onder slechtere leerlingen versta ik dan bijvoorbeeld de gemeenten die een overvloed aan personeel hebben, dan wel geen of een te kleine tweede pensioenpijler hebben opgebouwd voor hun contractuelen”, betreurt Wim Claes.

“Wat raadslid Joost Fillet eigenlijk doet, is oppositie voeren tegen de Vlaamse regering, waar zijn partij (Groen) geen deel van uitmaakt. Hij misbruikt Dorpslijst Sander daar voor, maar dat is niet de eerste keer”, meent Claes.