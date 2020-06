Kontichse kinderen ontvangen doe-boek met zomeractiviteiten Ben Conaerts

24 juni 2020

16u03 0 Kontich Het gemeentebestuur van Kontich lanceert een doe-boek voor de plaatselijke jeugd. Dat staat vol met ideeën voor zomerse activiteiten. Gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar mogen eind deze maand een gratis exemplaar in de brievenbus verwachten.

Veel gezinnen zien hun verre reizen en vakantieplannen in het water vallen door de coronaepidemie en gaan op zoek naar leuke alternatieven dichter bij huis. Het gemeentebestuur van Kontich wil hen in die zoektocht bijstaan en verdeelt daarom eind deze maand een doe-boek boordevol activiteiten voor kinderen van de lagere school, hun ouders en hun grootouders. Zij mogen eind deze maand een gratis exemplaar in de brievenbus verwachten.

Postkaartjes

Het doe-boek is een initiatief van Uitgeverij Stratier en drukkerij BestInGraphics. Zij bundelden voor dit project de krachten om kinderen in heel Vlaanderen een leuke en onvergetelijke zomer te bezorgen ondanks het coronavirus. In het boek staan 60 activiteiten, ideeën en spelletjes verzameld, gaande van spannende zoektochten houden met een stratenplan tot postkaartjes versturen naar vriendjes in andere gemeenten. Het gemeentebestuur stelt ook materiaal ter beschikking dat de kinderen bij de activiteiten kunnen gebruiken.

Verkeersborden

“Een activiteit alleen doen is fijn, maar ze met de hele gemeente doen is natuurlijk nog veel fijner”, zegt schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA). “Onze jeugddienst zal de kinderen in Kontich daarom aanmoedigen om samen met het doe-boekje aan de slag te gaan door met de hashtag ‘#ikdoeboekmee’ via sociale media te tonen wat ze er zelf allemaal mee doet. Een activiteit waarvan ik alvast zelf graag het resultaat zou zien op Facebook en Instagram, is het maken van originele verkeersborden en het ineen steken van een Gekke Verkeersborden Route.”