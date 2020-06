Kontichse horeca-uitbaters krijgen meer terrasruimte Ben Conaerts

05 juni 2020

16u35 0 Kontich Het gemeentebestuur wil de plaatselijke horeca ondersteunen bij het heropenen van hun zaak. Uitbaters krijgen de mogelijkheid hun terrasruimte uit te breiden om meer klanten te kunnen ontvangen in veilige omstandigheden.

In Kontich zijn er ongeveer 60 horecazaken actief. Momenteel zijn ze nagenoeg allemaal in de weer om hun heropening voor te bereiden en opnieuw klanten te kunnen ontvangen volgens de geldende voorwaarden van anderhalve meter afstand. Alleen hebben weinig uitbaters op hun terrein weinig uitbreidingsmogelijkheden en is het voor hen dus een complexe puzzel om te leggen. Het gemeentebestuur wil hen daarom nu tegemoetkomen en een stuk van het openbaar terrein ter beschikking stellen als terrasruimte.

“We zijn onder de indruk van de inzet van de horeca en steken hen graag een hart onder de riem”, zegt schepen voor Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA). “Daarom willen we hen de mogelijkheid bieden om hun terras uit te breiden en zo meer klanten te kunnen ontvangen. We stellen daarvoor openbaar terrein, zoals het voetpad en parkeerplaatsen, ter beschikking. Momenteel brengen onze medewerkers de terrasuitbreidingen aan met nadarhekken en voorzien ze op deze plaatsen een tijdelijk parkeerverbod. Voorlopig geldt dat verbod tot eind augustus.”