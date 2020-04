Kontichse historicus werkte mee aan nieuwe ‘Ten Oorlog’-reeks van Arnout Houben Ben Conaerts

06 april 2020

16u03 0 Kontich De Kontichse schrijver en historicus Pieter Serrien heeft meegewerkt aan ‘Ten Oorlog: de bevrijding van Vlaanderen’, de nieuwe reportagereeks van Arnout Houben.

“Ik kreeg een klein jaar geleden een mail van Arnout Houben om te brainstormen over een nieuw programma”, vertelt Pieter Serrien. “Het was niet de eerste keer dat ik het met productiehuis De Chinezen samen zat. Mijn boek ‘Van onze jongens geen nieuws’ diende als inspiratie voor een van de afleveringen van ‘De helden van Arnout’. Hun programma ‘Meer vrouw op straat’ putte uit mijn grote verhalenarchief. Deze keer mocht ik voor hen mee een programma uitdenken over de bevrijding van Vlaanderen in 1944 en 1945.”

Het resultaat is nu drie maandagavonden te bekijken op één, in ‘De bevrijding van Vlaanderen’. Daarin vertelt Arnout Houben aangrijpende verhalen over het einde van de oorlog. “Er zijn zoveel fragmenten waar ik naar uitkijk”, vervolgt Pieter. “De ontmoeting tussen Arnout en Louis Boeckmans, het in beeld brengen van de vergeten slag om Geel, de serene herdenking van de laatste V-bom op ons land… Ik ben trots op wat ik samen met De Chinezen heb verwezenlijkt.”

De serie telt drie afleveringen: de eerste gaat over de geallieerde bevrijding in september 1944, de tweede over de vergeten slagen om Geel, het Albertkanaal en de Schelde in de herfst van 1944 en de laatste over de V-bommenterreur van oktober 1944 tot maart 1945.

‘Ten Oorlog: de bevrijding van Vlaanderen’ is vanaf maandag 6 april om 20.40 uur te zien op één en VRT NU.