Exclusief voor abonnees Kontichse historicus schrijft boek over ‘de typiste van Dossin’: “Eva heeft veel mensen kunnen redden, maar niet haar eigen familie” Ben Conaerts

20 december 2019

13u49 0 Kontich De Joodse Eva Fastag moest in de Tweede Wereldoorlog de transportlijsten opstellen voor de deportatie van Joden uit België naar Auschwitz-Birkenau. Meer dan 25.000 mensen werden gedeporteerd, onder wie Eva’s eigen ouders en broers. De Kontichse historicus en schrijver Pieter Serrien (34) ging de intussen 102 jaar oude vrouw opzoeken in Israël en tekende haar verhaal op in zijn nieuwste boek. “Dichter bij de geschiedenis kan je moeilijk komen”, beseft hij.

Eva Fastag was 25 jaar toen ze in juli 1942 bij de eerste Jodenrazzia in Antwerpen werd opgepakt. Na vijf dagen in Breendonk belandde ze in het net opgerichte SS-verzamelkamp Dossinkazerne in Mechelen. Omdat zij een van de weinigen was die Duits sprak en kon typen, dwongen de Duitsers haar om de transportlijsten op te stellen voor de deportatie van Joden uit België naar Auschwitz-Birkenau. Waar ze kon, pleegde Eva verzet. Maar ze kon niet vermijden dat ook haar eigen ouders en haar eigen broer werden gedeporteerd. Pas na de oorlog heeft ze ontdekt welk tragisch lot voor de gedeporteerden was weggelegd. Van de meer dan 25.000 Joden die naar Auschwitz werden gebracht, heeft minder dan vijf procent het overleefd.

