Kontichs skatepark heropent onder toezicht en met reservering Ben Conaerts

28 mei 2020

17u19 0 Kontich Goed nieuws voor de Kontichse jeugd. Het skatepark gaat op vrijdag 29 mei weer open en zal vanaf dan opnieuw dagelijks toegankelijk zijn van 14 tot 21 uur. Er wordt wel gewerkt met een reserveringssysteem én met toezicht.

“Het skatepark in onze gemeente is twee jaar jong en lokt op normale dagen veel volk”, zegt schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA). “Het is een plek die in de smaak valt bij verschillende leeftijdscategorieën. Jonge kinderen kunnen er naar hartenlust steppen, terwijl de ervaren skaters er zich kunnen wagen aan een uitdagend parcours. Sinds de sluiting van het skatepark door de veiligheidsmaatregelen zijn deze skaters vol ongeduld aan het wachten totdat ze terug in hun skatepark mogen. Het was geen gemakkelijke opdracht, maar we zijn blij dat we nu hun geduld kunnen belonen. We zijn tot een goede oplossing gekomen die haalbaar én veilig is.”

Tijdsblok

Om te kunnen skaten, moeten de skaters ter plaatse een plek reserveren. Dat kunnen ze doen voor een tijdsblok van één uur per dag. Per tijdsblok zijn er 20 personen toegelaten, met eventueel een begeleider. De eerste twee tijdsblokken van 14 tot 16 uur zijn voorbehouden voor jonge kinderen tot 12 jaar. Daarna zijn alle leeftijden welkom, op voorwaarde dat het maximale aantal personen en de opgelegde afstand van anderhalve meter worden gerespecteerd. Tijdens de openingsuren zal een medewerker van het zwembad en sporthal De Nachtegaal steeds toezicht houden om te zien of de regels worden nageleefd.

Het skatepark is toegankelijk via de groene poort aan de kant van het nabijgelegen speelterrein in ‘s Herenlei. Dat terrein, inclusief de hondenwei, opent eveneens vrijdag de deuren en is vanaf dan ook elke dag toegankelijk van 14 tot 21 uur. Het volgt daarmee de overige speeltuinen die woensdag terug opengesteld werden voor het publiek. Alleen het speelterrein in de Staf Van Elzenlaan, dat momenteel nog onder constructie is, blijft voorlopig afgesloten.