Kontichs kantoor helpt eigenaars om hun vastgoed digitaal te verkopen: “Bezichtiging van pand kan zelfs via WhatsApp” Ben Conaerts

16 april 2020

16u43 0 Kontich De vastgoedmarkt mag dan wel zo goed als stilliggen, Immo IQ bewijst dat je zelfs in coronatijden nog een woning kan kopen of verkopen. Het Kontichse kantoor is zelf geen makelaar, maar reikt eigenaars de nodige tools aan om hun pand zelf van de hand te doen, zoveel mogelijk digitaal. “Een bezichtiging? Dat kan desnoods via WhatsApp.”

Nu de vastgoedkantoren hun deuren noodgedwongen gesloten houden, komen alsmaar meer huiseigenaars aankloppen bij Immo IQ. Het Kontichse bedrijf ontwikkelde een vastgoedplatform waar eigenaars alle nodige hulp kunnen krijgen om hun woning volledig zelf te verkopen, zoveel mogelijk digitaal. “Voor corona hadden we één aanvrager per week. Nu zitten we aan zestien aanvragers per dag”, zegt zaakvoerder Maxime Verhoeven. “Zij zullen niet allemaal nu al hun woning willen verkopen, maar dat neemt niet weg dat het ook in coronatijden perfect mogelijk is om een verkoop te organiseren. Vorige week is er nog een woning verkocht na een bezichtiging via WhatsApp, met de camera van een smartphone.”

“Logische stap”

Volgens Verhoeven zijn zulke digitale vastgoedtransacties de toekomst. “Mensen gaan hun grote aankopen alsmaar meer digitaal doen. Je bestelt je reis online, je bankiert online... Ook daar komen grote transacties bij kijken. Dus de aankoop van een woning is een logische volgende stap. De triggers om een pand te kopen en te verkopen, zijn niet veranderd door de coronacrisis. Als iemand net een nieuwbouw heeft gekocht, wil hij soms dringend zijn oude woning van de hand doen. Als een koper net een geschikt pand vindt in de regio waar hij al lang iets hoopt te vinden, wil ook hij kort op de bal spelen. Al zien we wel dat de meeste mensen toch willen wachten voor een aankoop tot ze het pand ook met eigen ogen hebben kunnen zien.”

Waardebepaling

Ook voor de bepaling van de waarde van een pand is een plaatsbezoek niet absoluut essentieel. “Wij maken gebruik van de tool van Realo om de waarde van een huis te laten bepalen. Daarbij wordt rekening gehouden met tal van gegevens, waaronder de buurt van de woning, de historische vraagprijzen in de omgeving en de gekende data over het eigendom. Daarmee kan je redelijk accuraat een prijsbepaling doen. Al moet de eigenaar in de tool ook zelf aangeven in welke staat zijn woning verkeert. Dat laat natuurlijk wel wat ruimte voor interpretatie.” (lacht)

“Goedkoper”

Immo IQ is nog een jong bedrijf dat drie jaar geleden werd opgericht door Verhoeven en haar echtgenoot. Zij maken zich sterk dat door het hele proces grotendeels te digitaliseren de eigenaar goedkoper af is. “Als je een woning hebt met een waarde van 340.000 euro, betaal je ongeveer 10.200 euro aan een makelaar als commissie. Bij ons valt het commissieloon weg, waardoor je gemakkelijk 9.000 euro kan besparen. We maken het eigenaars zo makkelijk, comfortabel en goedkoop mogelijk. Maar uiteindelijk is het wel de eigenaar zelf die de controle behoudt en instaat voor de verkoop.”

Meer info is te vinden op de website van Immo IQ.