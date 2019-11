Kontichs bedrijf verovert plaats in Guinness Book of World Records met rij van 1.924 zandkastelen Ben Conaerts

21 november 2019

16u14 0 Kontich Het Kontichse bedrijf Gumption heeft een plek weten te veroveren in het Guinness Book of World Records 2020. De medewerkers bouwden in september vorig jaar de langste rij van zandkastelen ooit, maar liefst 1.924 stuks.

Normaal zijn ze vooral bezig met de ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen. Maar de medewerkers van de Gumption Group, een bedrijvennetwerk met hoofdzetel in Kontich, blijken ook uitstekend overweg te kunnen met emmertjes en schepjes. Het bewijs daarvan is nu terug te vinden in de nieuwste editie van het Guinness Book of World Record. Mét een grote foto van hun meest indrukwekkende bouwwerk: een lange rij van 1.924 zandkastelen, goed voor een wereldrecord.

“De wereldrecordpoging was eigenlijk een soort van teambuilding”, zegt Wim Nelissen, marketing en communication manager van Gumption. “Met Gumption vormen we een groep van technologiebedrijven die elkaar goed complementeren. Maar deze keer wilden we graag iets realiseren over alle bedrijven heen. Ons motto is niet voor niets: ‘Co-create the future’. Daarom zijn we op zoek gegaan naar iets waar we allemaal trots op zouden zijn. We kwamen op het idee om samen zoveel mogelijk zandkastelen te bouwen.”

Zo’n 120 medewerkers verzamelden zich in september vorig jaar op het strand van Brouwersdam in Nederland en leefden zich vervolgens één uur lang uit in het zand. Een gerechtsdeurwaarder van het Guinness Book of World Records hield een oogje in het zeil. “Men had ons verteld dat we het record zouden verbreken als we de kaap van de 1.000 zandkastelen zouden halen. Maar het zijn er dus véél meer geworden. Het was fantastisch om te zien hoe iedereen vol enthousiasme tewerk ging”, zegt Nelissen.

“We hebben achteraf een certificaat en een vermelding op de website van het Guinness Book of World Records gekregen. Dat we ook effectief in het boek zouden verschijnen, kon men ons niet garanderen. Maar we zijn héél blij dat we het toch gehaald hebben. We hebben meteen een aantal exemplaren van het boek gekocht. Het is een moment waar we nog altijd met heel veel plezier en trots aan terugdenken. Bovendien hebben we nu een origineel relatiegeschenk.” (lacht)