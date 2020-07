Kontichnaren vinden voortaan twee autodeelwagens op Sint-Martinusplein Ben Conaerts

03 juli 2020

16u19 0 Kontich Kontichnaren die willen autodelen vinden daarvoor voortaan twee gloednieuwe deelwagens op het Sint-Martinusplein. Alle inwoners kunnen om beurten van de wagens gebruik maken wanneer ze die nodig hebben.

Bij autodelen maken meerdere personen om de beurt gebruik van één of meerdere wagens. Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door andere personen gebruikt worden. Wie het concept wil uitproberen, kan daarvoor vanaf nu terecht op het Sint-Martinusplein. Daar worden sinds vrijdag twee autodeelwagens voorzien voor de inwoners. Je kan ze eenvoudig reserveren via Stapp.in België en betaalt enkel per uur en per kilometer.”

“Autodelen biedt grote voordelen”, zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA). “Het vermindert het aantal auto’s, files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Dit leidt tot een duurzame shift van het bezit naar het gebruik van een wagen. Kortom, autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen. Via een gebruiksvriendelijke app kan je op een flexibele manier, 24 op 24, 7 op 7 en volledig autonoom een auto gebruiken.”

Meer info: www.kontich.be/autodelen.